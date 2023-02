Tempesta d’amore: Cornelia bacia Erik! Nuovo amore? | Puntate italiane

L’annuncio della relazione tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) ha sconvolto un po’ tutti. Due persone in particolare, però, ne sono rimaste devastate: Erik Vogt (Sven Waasner) e Cornelia Holle (Deborah Müller)! E saranno proprio questi ultimi saranno presto protagonisti di un clamoroso colpo di scena… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert bacia Cornelia

Fino a qualche mese fa Robert e Cornelia sembravano essere la coppia perfetta… così come Ariane ed Erik! Da allora, però, tutto è cambiato. Gli inaspettati sentimenti della dark lady per Saalfeld hanno infatti portato alla rottura di entrambe le coppie… tutto per mano della Kalenberg!

Come sappiamo, il dolore e la preoccupazione hanno portato Cornelia, Erik e Werner (Dirk Galuba) ad allearsi nella speranza di far aprire gli occhi a Robert su chi sia realmente la sua nuova compagna. Nulla, però, è servito… almeno fino ad ora!

Con l’inaspettato arrivo di Karl (Stephan Käfer) al Fürstenhof, Robert ha infatti capito che Ariane lo sta ingannando. Una situazione che porterà l’uomo a sfogarsi con Cornelia, a cui confiderà tutta la propria frustrazione. E sarà proprio in queste circostanze che tra i due “fratelli” riaffioreranno i vecchi sentimenti, che li porteranno a baciarsi appassionatamente! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia bacia Erik

Benché entrambi ancora innamoratissimi l’uno dell’altra, Robert e Cornelia proveranno nuovamente a prendere le distanze a causa della convinzione (che, come sappiamo, è erronea) di essere consanguinei. Come prevedibile, però, l’impresa sarà tutt’altro che semplice…

Entrambi confesseranno infatti di sentire profondamente la mancanza l’uno dell’altra e di rivolere indietro la loro vecchia vita insieme. Peccato solo che non sia possibile! E così, nella speranza di dimenticare per qualche istante la dolorosa situazione in cui si trova, Cornelia penserà bene di affogare la propria disperazione nell’alcol…

Ebbene, il caso vorrà che sia proprio Erik a trovare la donna ubriaca e, preoccupato, penserà di accompagnarla fino a casa. Un gesto che gli guadagnerà la riconoscenza della donna… e anche un bacio appassionato! Sarà l’inizio di un nuovo amore? Per ora vi anticipiamo che quel bacio sarà il primo di una lunga serie…