Tempesta d’amore: Ariane delude Robert, che si getta tra le braccia di Cornelia! | Puntate italiane

Dopo settimane di “luna di miele”, il rapporto tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) sta per essere messo a durissima prova. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady deluderà infatti il compagno, con conseguenze disastrose… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Karl sfida Ariane

Ariane Kalenberg è abituata a pianificare e prevedere tutto. Nemmeno lei, però, avrebbe mai potuto immaginare che un giorno si sarebbe ritrovata faccia a faccia con un uomo da lei ucciso mesi prima…

Stiamo ovviamente parlando di Karl (Stephan Käfer), primo complice nonché ex marito della Kalenberg, da cui fu quasi assassinato. Sopravvissuto per miracolo, l’uomo si è recentemente alleato con Christoph (Dieter Bach), che lo ha convinto a tornare al Fürstenhof per vendicarsi della sua ex. Qualcosa di inaspettato, però, rischierà di stravolgere i piani dell’albergatore…

Tra qualche giorno risulterà infatti chiaro che Karl prova ancora dei profondi sentimenti per Ariane, tanto da arrivare a baciarla. E lei? Se la donna sosterrà di amare ancora l’ex marito al punto da chiedergli una seconda chance, lui avrà (giustamente) dei dubbi. Dubbi che deciderà di fugare sfidando Ariane a baciarlo davanti a Robert!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert bacia Cornelia

Inutile dire che la Kalenberg rimarrà spiazzata di fronte alla richiesta del suo ex, ma – nonostante il timore di scatenare l’ira di Karl e di finire in prigione – capirà velocemente di non poter rinunciare al suo amore per Robert.

Ariane si sottrarrà dunque alla spinosa situazione accusando l’ex di comportarsi in modo infantile, ma la sua vicinanza a Karl non passerà inosservata a Robert. Quest’ultimo metterà dunque sotto torchio la fidanzata, invitandola a essere una volta per tutte sincera con lui. Come prevedibile, però, lei continuerà a mentirgli…

Il risultato? Intuendo che la compagna gli sta nascondendo qualcosa, l’uomo cercherà un consiglio da Cornelia (Deborah Müller), con cui si sfogherà. E sarà proprio durante questa difficile conversazione che i due “fratelli” verranno sopraffatti dai reciproci sentimenti, finendo per baciarsi appassionatamente!

L’amore di Cornelia riuscirà a far finalmente aprire gli occhi a Robert su cui sia davvero Ariane?