Tempesta d’amore: Cornelia caccia Robert dalla sua vita! | Puntate italiane

Si confermerà ancora una volta essere la gelosia il tallone d’Achille di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)! Dopo aver distrutto il suo matrimonio con Eva (Uta Kargel) proprio a causa della sua incapacità di controllarsi, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore rovinerà i rapporti anche con l’altro grande amore della sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert minaccia Erik

Testardo, impulsivo e, soprattutto, terribilmente geloso: Robert non è certo un uomo dal carattere facile e, soprattutto, non sembra proprio riuscire ad imparare dai propri errori. Come ricorderete, fu proprio la gelosia ossessiva dell’uomo a mandare in crisi il suo matrimonio con Eva e a spingere quest’ultima tra le braccia di Christoph (Dieter Bach). Saalfeld sarà cambiato da allora?

Ebbene, la risposta è “no”! Se dopo la separazione da Cornelia (Deborah Müller) – che, come sappiamo, crede essere sua sorella – si è rifatto una vita iniziando una relazione con niente altri che la perfida Ariane (Viola Wedekind), Robert non intende infatti concedere lo stesso privilegio alla sua ex…

E così, quando si renderà conto che tra Cornelia ed Erik sta nascendo qualcosa di serio, Saalfeld andrà letteralmente fuori di testa: accecato dalla gelosia, minaccerà il “rivale”, intimandogli di stare alla larga dalla Holle se non vuole finire male!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia affronta Robert

Spiazzato dal comportamento dell’albergatore, inizialmente Erik prenderà effettivamente le distanze da Cornelia. Come prevedibile, però, non ci vorrà molto prima che quest’ultima si renda conto che qualcosa non va…

Decisa a fare chiarezza, la Holle chiederà spiegazioni a Vogt, che finirà per confessarle il ricatto da lui subito. Una confessione che sconvolgerà la donna, portandola a prendere una decisione drastica…

Fuori di sé dalla rabbia, Cornelia si precipiterà dunque da Robert, con cui avrà luogo un durissimo scontro: dopo ribadito al “fratello” che il suo atteggiamento possessivo è ingiustificabile, la donna intimerà infatti a quest’ultimo di tenersi fuori dalla sua vita una volta per tutte!

I rapporti tra Robert e Cornelia saranno dunque irrimediabilmente compromessi? E cosa ne sarà del nascente amore tra la donna e Erik?