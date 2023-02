Tempesta d’amore: Robert minaccia Erik per separarlo da Cornelia! | Puntate italiane

Se l’amore può portare a fare follie, la gelosia non è da meno! Ne sa qualcosa Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroverà a fare i conti con una situazione davvero inaspettata che tirerà fuori il peggio di lui… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia si avvicina a Erik

I delicati equilibri sentimentali del Fürstenhof stanno per cambiare ancora una volta. Come sappiamo, dopo essere stato separato dalla sua amata Cornelia (Deborah Müller) a causa di un intrigo di Ariane (Viola Wedekind), Robert ha finito per consolarsi iniziando una relazione proprio con quest’ultima. I problemi, però, non sono tardati ad arrivare…

Nell’arco di poche settimane Saalfeld ha infatti iniziato a nutrire dei profondi dubbi sul suo legame con la dark lady, rendendosi conto che quest’ultima è molto diversa dalla compagna di cui avrebbe bisogno. Ed è stato allora che i suoi sentimenti per l’ex fidanzata sono riesplosi, portandolo a baciare quest’ultima.

Convinti di essere fratelli, Robert e Cornelia si sono subito separati dopo quel bacio proibito, promettendosi di mantenere le distanze. L’accaduto, però, ha riaperto una ferita mai davvero rimarginata, con conseguenze inaspettate…

Nella speranza di dimenticare il suo amato, Cornelia ha infatti alzato un po’ troppo il gomito e proprio in quell’occasione ha avuto modo di avvicinarsi ad Erik (Sven Waasner), arrivando addirittura a baciarlo! E ora? Seguici su Instagram.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert minaccia Erik

Come sappiamo, inizialmente i due non hanno dato troppo peso all’accaduto, salvo poi rendersi conto di avere effettivamente un’intesa speciale, anche senza l’aiuto dell’alcol! Sarà così che Vogt e la Holle inizieranno a trascorrere sempre più tempo insieme, avvicinandosi sempre di più. Un avvicinamento che non passerà inosservato…

Se gli amici di Cornelia resteranno inizialmente stupidi di fronte alla novità ma si mostreranno poi felici per la ritrovata serenità della donna, ci sarà invece chi reagirà con decisamente entusiasmo: Robert!

Eh sì, perché quando quest’ultimo scoprirà che tra la sua ex e Vogt sta nascendo qualcosa, perderà letteralmente la testa: accecato dalla gelosia, Robert aggredirà Erik arrivando a minacciarlo apertamente di fargliela pagare se non starà lontano da Cornelia!

Come reagirà Erik di fronte all’ultimatum del “rivale”? e, soprattutto, come la prenderà Cornelia?