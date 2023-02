Tempesta d’amore: KARL, gran finale con doppia vendetta! | Puntate italiane

Avrà un epilogo davvero sorprendente il ritorno di Karl Kalenberg (Stephan Käfer) al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si concluderà infatti l’arco narrativo legato all’ex marito di Ariane (Viole Wedekind). E possiamo anticiparvi che resterete a bocca aperta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Karl scopre che Christoph l’ha drogato

Non esistono due nemici che si odino di più di Ariane e Christoph (Dieter Bach). Benché su fronti opposti, però, i due sono molto più simili di quanto si possa pensare… a partire dai metodi! Pur di convincere Karl a distruggere l’ex moglie, l’albergatore arriverà infatti addirittura a drogare il suo alleato. Una mossa che pagherà a caro prezzo…

Come vi abbiamo anticipato, inizialmente Karl cadrà nella trappola tesagli da Saalfeld e si convincerà che ci sia Ariane dietro all’accaduto, tanto da fissare subito l’incontro con il notaio per il passaggio di proprietà delle azioni della donna. Quest’ultima, però, non si arrenderà…

Certa che ci sia Christoph dietro a tutto, la dark lady porterà infatti quest’ultimo a tradirsi, dimostrando così a Karl che l’albergatore non è poi così innocuo. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Karl colpisce sia Ariane che Christoph

Sconvolto, Karl capirà di non potersi fidare di nessuno: né dell’ex moglie che finge di amarlo ancora nonostante abbia cercato di ucciderlo pochi mesi prima, né di quell’alleato pronto a somministrargli un potente farmaco pur di manipolarlo. E ora?

Deciso a difendere i propri interessi e, al contempo, a vendicarsi dei due nemici, Karl giungerà ad una decisione: costringerà Ariane a vendere solo la metà delle sue azioni a Christoph, mentre quest’ultimo dovrà comunque dare a Karl l’intera somma pattuita… ovvero due milioni di euro!

E così – se da una parte la dark lady dovrà cedere parte delle sue quote – dall’altra Saalfeld non solo non otterrà la maggioranza assoluta, ma dovrà anche sborsare una bella cifra. Sarà con questo colpo di scena che si concluderà il breve ma intenso ritorno di Karl a Tempesta d’amore. La guerra tra Christoph e Ariane, invece, è tutt’altro che finita…