Continua ad essere appena ad un filo la relazione tra Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)! Benché apparentemente molto affiatati, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore risulterà infatti evidente che i due stanno cercando qualcosa di molto diverso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul delude Constanze

Non sembra avere molta fortuna in amore Constanze von Thalheim. Delusa dall’epilogo della sua relazione con Florian (Arne Löber) – che, come sappiamo, l’ha lasciata per sua sorella Maja (Christina Arends) – la bella avvocatessa sperava di aver ritrovato l’amore al fianco di Paul. Purtroppo, però, anche in questo caso per lei è in arrivo una delusione…

Tutto inizierà quando, convinta che la relazione con Lindbergh stia ormai diventando seria, la ragazza inviterà il fidanzato ad una cena di famiglia con Selina (Katja Rosin) e Cornelius (Christoph Mory). Un invito che Lindbergh rifiuterà!

Pur sapendo di dare una grande delusione alla compagna, Paul spiegherà infatti che la loro storia non è sufficientemente seria per delle presentazioni ufficiali ai genitori! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelius ha paura per Constanze

Inutile dire che si tratterà di un duro colpo per Constanze, che andrà dunque da sola all’ultima cena coi genitori prima della partenza di questi ultimi per l’Inghilterra. La attende però una sorpresa: all’ultimo istante, Paul si unirà infatti a loro!

Rendendosi conto di aver ferito la compagna con il proprio comportamento, Lindbergh vorrà infatti rimediare e riuscirà effettivamente a far tornare il sorriso sul volto della von Thalheim. Se quest’ultima penserà che lei e il fidanzato siano finalmente allineati, però, non tutti saranno così ingenui…

A Cornelius basterà infatti passare qualche ora in compagnia di Paul per rendersi conto che il giovanotto non tiene a Constanze quanto quest’ultima tiene a lui. E a quel punto per l’uomo sarà chiaro che la figlia è destinata ancora una volta a soffrire per amore. Avrà ragione? Seguici su Instagram.