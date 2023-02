Tempesta d’amore: Paul e Constanze in crisi! Sarà la fine? | Puntate italiane

C’è aria di crisi per Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questa coppia inizierà infatti a vacillare. E la colpa sarà del bel direttore amministrativo del Fürstenhof… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul non vuole una relazione seria

Sono entrambi belli, intelligenti e ambizioni: non c’è da stupirsi se Paul e Constanze abbiano fin da subito avuto una grande intesa, che – unita ad un’innegabile chimica – li ha portati a diventare ben presto una coppia. C’è però un problema…

Se la von Thalheim è alla ricerca dell’amore dopo l’amara delusione ricevuta da Florian (Arne Löber), per Lindbergh il discorso è molto diverso. Nonostante siano passati ormai quasi tre anni dalla morte della moglie Romy (Désirée von Delft), il giovane vedovo non si è infatti mai ripreso da quella perdita così devastante.

Il risultato? Mentre Constanze spererà che quella con Paul si trasformi in una storia seria, lui non ne avrà nessuna intenzione! Un disallineamento di aspettative che darà presto risultati visibili…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul delude Constanze

Come vi abbiamo anticipato, nei prossimi giorni assisteremo ad uno dei momenti più attesi: la riappacificazione tra Selina (Katja Rosin) e Cornelius (Christoph Mory), che torneranno insieme e decideranno di iniziare una nuova vita in Inghilterra.

Inutile dire che la notizia riempirà di gioia Constanze, che penserà bene di approfittare della lieta occasione per presentare ufficialmente Paul ai genitori come suo compagno. La attende però un’amara delusione…

Dopo aver mancato un appuntamento con Cornelius, infatti, Paul dirà chiaro e tondo a Constanze di non volersi unire alla cena di famiglia. Il motivo? Non vuole essere presentato come il suo fidanzato! Una dichiarazione che spezzerà il cuore della ragazza… Sarà dunque la fine per questa coppia?