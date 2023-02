Tempesta d’amore: tra Selina e Cornelius riesplode l’amore! | Puntate italiane

Una bellissima notizia è in arrivo per i fan di Selina (Katja Rosin) e Cornelius von Thalheim (Christoph Mory)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra questi amatissimi personaggi riesploderanno infatti i vecchi sentimenti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina scopre che Cornelius vuole risposarsi

Poche storie d’amore sono state tormentate quanto quella di Selina e Cornelius. Dopo essere stati per anni la coppia perfetta, i due coniugi sono stati improvvisamente separati a causa di un dramma che ha stravolto le loro vite: Cornelius è stato accusato ingiustamente di truffa e ha simulato la propria morte per poter indagare e ottenere giustizia.

Ebbene, come sappiamo alla fine l’uomo è effettivamente riuscito a riabilitare il proprio nome, pagando però un prezzo altissimo: la fine del suo matrimonio. Quando Selina ha scoperto la verità, infatti, non è riuscita a tornare insieme all’ex marito, tanto da convincersi di non amarlo più. Da allora, però, le cose sono molto cambiate…

Da qualche settimana la von Thalheim ha infatti capito che i suoi sentimenti per Cornelius non sono mai svaniti. Peccato solo che il tempismo non sia dei migliori: lui, infatti, non solo non le ha concesso una seconda chance, ma si è legato ad un’altra donna. E, come se non bastasse, tra poco Selina scoprirà che il suo amato ha deciso di risposarsi! Sarà dunque davvero finita?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina e Cornelius tornano insieme

Inutile dire che la notizia devasterà la von Thalheim, che accoglierà dunque freddamente l’ex marito quando quest’ultimo arriverà a Bichlheim per presentare il suo libro. E così, quando lui le chiederà di andare a fare una cavalcata insieme, lei immaginerà che lui voglia parlarle del suo imminente matrimonio… ma si sbaglia!

Cornelius rivelerà infatti ad un’esterrefatta Selina non solo che la notizia delle nozze è stata inventata dalla stampa, ma anche che la sua relazione con la sua nuova compagna è già finita! Il motivo? L’uomo si è reso conto di non riuscire a dimenticare l’ex moglie…

E così, dopo una giornata trascorsa insieme, Selina e Cornelius potranno finalmente abbandonarsi ai reciproci sentimenti, trascorrendo una notte d’amore. Il risultato? L’indomani i due annunceranno a Constanze (Sophia Schiller) non solo di essere di nuovo una coppia, ma di stare già pianificando la loro nuova vita insieme. Vita che li porterà molto lontano…