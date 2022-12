Tempesta d’amore: Selina fa una confessione inaspettata a Cornelius | Anticipazioni italiane

In amore come negli affari il tempismo è importante. Lo scoprirà suo malgrado Selina von Thalheim (Katja Rosin) che – a mesi di distanza dalla fine del suo matrimonio con Cornelius (Christoph Mory) – capirà di non aver mai smesso di amare l’ormai ex marito. Per lei, però, potrebbe essere troppo tardi… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina bacia Cornelius

Sono passati mesi dalla fine del matrimonio di Selina e Cornelius, che si sono lasciati dopo un tormentato tentativo di salvare il loro rapporto segnato da truffe, inganni e triangoli amorosi. Come sappiamo, quattro anni fa l’uomo scomparve nel nulla dopo essere stato ingiustamente accusato di una truffa finanziaria realizzata in realtà da Erik (Sven Waasner).

Invece che parlarne con la moglie, però, all’epoca Cornelius preferì simulare la propria morte, ingannando anche la donna che amava. Una decisione che ha poi pagato a carissimo prezzo! Quando qualche mese fa la verità è venuta fuori, Selina non è infatti riuscita a perdonare il marito e – nonostante i disperati tentativi di quest’ultimo di riconquistarla – ha messo fine al loro matrimonio, spingendo l’uomo ad andarsene.

Da allora, però, le cose sono molto cambiate! Come sappiamo, Cornelius è recentemente tornato al Fürstenhof per partecipare alle nozze della figlia Maja (Christina Arends). Ebbene, rivedendo l’ex marito non solo Selina si è riavvicinata a lui, ma ha persino capito di amarlo, tanto da baciarlo appassionatamente. La attende però una delusione…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina confessa a Cornelius di amarlo

La reazione di Cornelius non sarà infatti quella sperata da Selina, che a quel punto proverà a tirarsi fuori da una situazione imbarazzante minimizzando il reale significato di quel bacio. Ben presto, però, la donna dovrà superare le proprie paure…

Quando poco dopo Cornelius si appresterà a lasciare Fürstenhof per tornare in Inghilterra (dove, tra l’altro, lo attende la sua nuova compagna), Selina capirà infatti di non poter perdere ancora una volta l’uomo che ama e – spronata da Constanze (Sophia Schiller) – rincorrerà l’ex marito per fargli una confessione inaspettata: lo ama ancora!

Di fronte ad un esterrefatto Cornelius, la donna spiegherà infatti di essersi resa conto che i suoi sentimenti per lui non erano mai scomparsi, ma che è stato prima necessario chiudere il capitolo con Christoph (Dieter Bach) perché questi potessero riaffiorare. Purtroppo per Selina, però, la sua presa di coscienza arriverà troppo tardi…