Tempesta d’amore: Selina scopre che Cornelius sta per sposarsi e… | Puntate italiane

Un nuovo inaspettato ostacolo si frapporrà tra Selina von Thalheim (Katja Rosin) ed il suo sogno d’amore. Proprio quando la donna spererà di avere una chance di riconquistare Cornelius (Christoph Mory), farà infatti una scoperta che cambierà tutto… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Selina rivuole Cornelius

La storia di Selina e Cornelius è indubbiamente una delle più drammatiche ed appassionanti degli ultimi anni. Innamoratissimi e con tre figli, i due coniugi sembravano avere la famiglia perfetta, almeno fino a quando un’ingiusta accusa per truffa ha distrutto tutto.

Deciso a riabilitare il suo nome, Cornelius simulò infatti la propria morte e abbandonò la sua famiglia per ben quattro anni. E così, quando la verità è finalmente venuta fuori, Selina non se l’è sentita di ricostruire il loro matrimonio… almeno fino ad ora!

A mesi di distanza dalla loro separazione definitiva, la donna ha infatti capito di amare ancora l’ex marito e ha chiesto a quest’ultimo una seconda chance. Lui, però, non ne ha voluto sapere ed è ripartito per l’Inghilterra, lasciando la von Thalheim col cuore spezzato. Sarà davvero la fine?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina scopre che Cornelius sposerà la sua editrice

Le speranze di Selina torneranno ad accendersi quando la donna scoprirà che Cornelius sta pianificando di venire a Bichlheim per presentare la sua autobiografia. Peccato solo che non siano stati venduti abbastanza biglietti per la presentazione del suo libro.

Il risultato? La von Thalheim scenderà in campo in prima persona pur di promuovere le vendite, scongiurando così l’eventualità che venga cancellata la tournée del suo amato. Proprio quando quest’ultimo starà per arrivare a Bichlheim, però, la donna farà una scoperta sconvolgente…

Grazie a Christoph (Dieter Bach), Selina verrà infatti a sapere che la stampa inglese ha da tempo dato la notizia delle imminenti nozze tra Cornelius e la sua nuova compagna nonché editrice. E, inutile dirlo, a quel punto alla von Thalheim crollerà il mondo addosso…