Tempesta d’amore: Shirin ritrova la vista! | Puntate tedesche

Un vero e proprio miracolo sconvolgerà (in positivo) la vita di Shirin Ceylan (Merve Çakır) ! Dopo mesi trascorsi al buio, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la giovane donna ritroverà infatti la vista… Ecco dunque cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe appena andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Shirin resta cieca

Un dramma senza precedenti attende Shirin nella prossima stagione di Tempesta d’amore. Complici delle scellerate decisioni prese dai nuovi comproprietari del Fürstenhof, la ragazza resterà infatti vittima di un gravissimo incidente sul lavoro che la lascerà completamente cieca.

Disperata, la Ceylan spererà a lungo di poter recuperare la vista, ma purtroppo le sue condizioni continueranno a peggiorare, tanto che i medici dichiareranno la sua condizione permanente. Ma sarà davvero così?

Benché supportata dai suoi cari – a partire da Gerry (Johannes Huth) – Shirin avrà enormi difficoltà ad adattarsi alla sua nuova vita da non vedente, mettendo più volte in pericolo sia se stessa che gli altri. E così, quando le si presenterà un’occasione per cambiare la sua condizione, non se la lascerà sfuggire…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Shirin recupera la vista

L’occasione in questione arriverà quando la ragazza verrà a sapere di un intervento rivoluzionario che potrebbe risolvere il suo problema una volta per tutte: un trapianto di cornea artificiale. Peccato solo che si tratti di un’operazione ad altissimo rischio, le cui controindicazioni potrebbero essere peggiori dei vantaggi…

Ebbene, nonostante i tentativi dei suoi cari di dissuaderla, Shirin non vorrà sentire ragioni e insisterà per sottoporsi al pericoloso intervento: dopotutto in gioco c’è la sua vista! Il coraggio della ragazza verrà premiato?

La risposta è sì! Nella puntata 3985 – andata in onda in Germania venerdì 24 febbraio – Shirin si risveglierà infatti dopo l'operazione chirurgica e, con sua grande gioia, si renderà conto di poter di nuovo vedere! Il suo periodo da cieca resterà dunque solo un brutto ricordo per la Ceylan?