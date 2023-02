Tempesta d’amore: Vanessa folle di gelosia verso Max! | Puntate italiane

Perdono e fiducia non sempre vanno di pari passo. Ne sa qualcosa Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si renderà conto di non riuscire più a fidarsi di Max Richter (Stefan Hartmann) nonostante tra loro sia tornato il sereno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa perdona Max

Fino a qualche giorno fa sembrava che per Max e Vanessa non ci fossero davvero più speranze. Benché innamoratissimi, i due si erano infatti lasciati a causa delle bugie del fitness trainer e, soprattutto, del suo tradimento con un’ospite del Fürstenhof. Una ferita troppo dolorosa per poter essere dimenticata. Grazie a Gerry (Johannes Huth), però, è avvenuto il miracolo…

Come sappiamo il fratello di Max ha tentato in ogni modo di far riavvicinare quest’ultimo e Vanessa, arrivando a mettere in pericolo la sua stessa vita. Ed è proprio grazie al suo sacrificio che la Sonnbichler ha capito quanto il suo ex sia importante per lei, decidendo di concedergli una seconda chance.

Da allora per Max e Vanessa è iniziata una vera e propria luna di miele che li sta portando ad assaporare ogni momento trascorso insieme. Purtroppo, però, la loro felicità non durerà a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa non si fida di Max

Tra pochi giorni, infatti, la Sonnbichler se renderà conto di essere terrorizzata dall’idea che il fidanzato possa nuovamente tradirla. Un’eventualità non così assurda non solo a causa del precedente con Elsa (Anna Ewelina), ma anche perché il fitness trainer lavora ogni giorno a contatto con giovani donne bellissime…

Completamente spiazzata da quei sentimenti per lei nuovi, la ragazza si confiderà con Alfons (Sepp Schauer), che proverà a tranquillizzarla: Max non commetterebbe mai lo stesso errore una seconda volta! Cuore e ragione, però, non sempre vanno nella stessa direzione…

Benché d’accordo con lo zio, Vanessa non potrà infatti dare a meno di venire sopraffatta dalla gelosia nel vedere il suo amato insieme alle belle ospiti del Fürstenhof. E non è finita qui! La ragazza inizierà anche a temere che Max le menta di continuo per nascondere le proprie scappatelle. Una situazione che diventerà ben presto ingestibile…

Riusciranno Max e Vanessa a ritrovare la felicità? Oppure il loro rapporto è davvero finito?