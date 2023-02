Terra Amara: Behice è interessata a Fekeli?

Tra non troppo tempo, nel corso delle puntate italiane di Terra Amara, farà il suo ingresso Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu), l’ambigua zia della dottoressa Müjgan (Melike İpek Yalova). Costretta a trasferirsi a Cukurova in seguito al suicidio del fratello Behzat (Engin Yüksel), che lascerà a lei e alla nipote un’eredità piena zeppa di debiti, la donna svilupperà fin da subito una sorta di interesse per Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) che, come facilmente prevedibile, non sarà per niente corrisposto, dato l’amore che il “padrino” sente per Hünkar Yaman (Vahide Perçin)…

Terra Amara, news: Nazire non riesce a fidarsi di Behice

Già dai primi giorni del suo soggiorno nella villa di Fekeli, Behice attirerà i sospetti della domestica Nazire (Teksin Pircanli). Quest’ultima avrà infatti il sentore che la donna stia cercando di nascondere ad ogni costo le sue vere intenzioni, tant’è che arriverà a confidare ad una collega che negli occhi della zia della dottoressa non vede altro che cattiveria.

Col trascorrere delle puntate, tale impressione si rivelerà del tutto esatta, dato che Behice cercherà più volte di mettere in guardia Müjgan dagli atteggiamenti talvolta aggressivi di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) per via della sua perenne lotta con Demir Yaman (Murat Ünalmış). Ma la zietta inizierà ad interessarsi anche alla figura di Hünkar…

Terra Amara, trame: Behice cerca di carpire delle informazioni su Hünkar

Eh sì: col suo modo di fare decisamente impiccione, Behice non impiegherà troppo tempo a scoprire che il rapporto tra Fekeli e Hünkar è piuttosto stretto. In particolare, la donna si domanderà per quale ragione Ali Rahmet sia così magnanimo nei riguardi della signora Yaman, in virtù del fatto che il “figlioccio” Yilmaz è in contrasto sia con lei e sia con Demir.

Intuendo che tra Hünkar e Fekeli ci sia qualcosa che va ben oltre la semplice cordialità tra due compaesani, la Hekimoğlu farà dunque il possibile per avvicinarsi all’attempato imprenditore. Non a caso, si renderà protagonista di un gesto con cui cercherà di innescare la gelosia della Yaman…

Terra Amara, spoiler: Behice è interessata a Fekeli o trama qualcos’altro?

Possiamo infatti anticiparvi che, nel corso di un pranzo, Behice poggerà la sua mano sopra quella di Fekeli appena si renderà conto del fatto che Hünkar sta entrando nel ristorante di Cukurova. Un’iniziativa che, almeno per ora, si rivelerà del tutto vana visto che Ali Rahmet si precipiterà a salutare la Yaman quando si accorgerà del suo arrivo.

Ma a che cosa saranno dovuti tutti questi comportamenti di Behice? La donna starà cominciando a provare dei sentimenti per Fekeli e vorrà fare il possibile per averlo tutto per sé oppure starà tramando qualcosa di più losco? Quel che è certo è che dalla zia di Müjgan dovranno aspettarsi di tutto… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.