Terra Amara: Behice “si attacca” a Fekeli, ecco come farà

L’improvviso trasferimento di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) nella tenuta dei Yaman costringerà la “losca” Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) ad architettare un nuovo piano per restare a Cukurova ed avvicinarsi ulteriormente a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Vediamo quindi insieme che cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: ecco perché Yilmaz e Müjgan cambieranno “aria”

Già sapete che Yilmaz deciderà di abbandonare la tenuta del buon Fekeli appena scoprirà che quest’ultimo ha restituito a Hünkar (Vahide Perçin) e Demir Yaman (Murat Ünalmış) alcuni terreni che aveva comprato in precedenza da loro.

Utilizzando il risentimento come scusa, Akkaya penserà quindi di trasferirsi insieme alla moglie Müjgan nella villetta comprata, qualche mese prima, da Şermin (Sibel Taşçıoğlu): un passo che farà anche per stare vicino all’amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e osservare così come si comporta Demir con lei. Fatto sta che, partendo da queste premesse, Behice dovrà ingegnarsi per continuare a stare sotto lo stesso tetto di Fekeli, dato il trasferimento della nipote. Per questa ragione, la donna comincerà a manipolare gli eventi…

Terra Amara, spoiler: il piano di Behice

Eh sì: puntando sul fatto che probabilmente Fekeli non la manderà mai via, Behice farà la valigie e comunicherà all’uomo che deve tornare a Istanbul, visto che la sua “ospitata” non ha più senso a causa dell’allontanamento di Müjgan dalla tenuta. Come facilmente prevedibile, Ali Rahmet non volterà però le spalle a Behice, tant’è che le farà presente che può trattenersi quanto vuole sotto il suo stesso tetto, poiché i parenti della dottoressa sono anche i suoi.

Insomma, la macchinazione di Behice riuscirà in pieno, con Fekeli che non sospetterà nulla almeno per ora. Come deciderà dunque di muoversi la zia di Müjgan di fronte al suo ennesimo successo?

Terra Amara, trame: Behice e l’ostilità verso Hünkar

In tal senso, è bene precisare che Behice continuerà ad osservare con attenzione ogni mossa di Fekeli, domandandosi fino a che punto si spinga il suo strano rapporto con Hünkar. A quel punto, sarà abbastanza chiaro che l’impicciona Behice ha delle mire su Ali Rahmet, cosa che la domestica Nazire (Teksin Pircanli) guarderà con sospetto. E questi saranno i primi e veri e propri passi “pericolosi” di Behice, che è a tutti gli effetti una delle nuove antagoniste della telenovela turca… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.