Terra Amara: Çetin fa un ulteriore passo con Gülten ma…

Piccoli ma significativi passi avanti nel rapporto tra Gülten Taşkın (Selin Genç) e Çetin Ciğerci (Aras Şenol) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Nonostante l’evidente attrazione che prova, la domestica deciderà infatti di mettere un freno all’ipotetica relazione con lui quando verrà violentata da Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy). Tuttavia, il “fedelissimo” di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) non se ne starà a guardare…

Terra Amara, news: Çetin non capisce perché Gülten si sta allontanando

Tutto partirà quando, con l’aiuto di Fekeli e Hünkar (Vahide Perçin), Gülten nasconderà a tutti quanti di essere stata violentata, consapevole del fatto che il cadavere di Ercüment, ucciso da Yilmaz mentre la difendeva, è stato occultato. La ragazza potrà poi tirare un sospiro di sollievo perché le indagini verranno chiuse in fretta non appena i resti del violentatore saranno ritrovati, ma non potrà fare a meno di sentirsi sporca (visto che ormai è stata disonorata) e penserà di allontanare Çetin.

In tal senso c’è da dire che l’uomo non capirà la ragione dell’evidente allontanamento dell’inserviente, cosa che lo spingerà a cercare più volte di avvicinarsi a lei, ma Gülten avrà ormai messo su un muro difficile da scalfire e rifiuterà qualsiasi tipo di invito da parte sua. Le cose cambieranno però in seguito ad una sventata tragedia…

Terra Amara, trame: l’intossicazione di Gülten

Eh sì: già sapete che, grazie ad un inganno teso a Gaffur Taşkın (Bülent Polat), il nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat) riuscirà ad avvelenare con del pollo avariato i bambini e gli adulti presenti alla cerimonia di circoncisione organizzata dalla famiglia Yaman.

Tra gli intossicati ci sarà anche Gülten, che dovrà passare diverse ore in ospedale per riprendersi. Da un lato il ricovero le sarà utile per chiarire con la cognata Saniye (Selin Yeninci) gli ultimi contrasti avuti a causa di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), dall’altro ciò consentirà a Çetin di fare un ulteriore passo verso la fanciulla…

Terra Amara, spoiler: Çetin affronta Gülten

Possiamo infatti anticiparvi che Çetin si presenterà da Gülten con un mazzo di rose, dicendole che le stesse vengono da parte di Fekeli, ma le domanderà per quale ragione è così fredda con lui, dato che si è reso conto che sta cercando di allontanarlo anche se è interessata.

Anche in questo caso, pur di non portare alla luce la violenza subita da Ercüment, Gülten preferirà stare zitta, lasciando per l’ennesima volta il conoscente con un pugno di mosche in mano. La situazione troverà quindi risoluzione in tempi brevi oppure i due “innamorati” dovranno soffrire ancora a lungo?