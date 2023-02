Terra Amara anticipazioni: Çetin in prigione, ecco perché

L’improvvisa decisione di Gülten Taşkın (Selin Genç) di sposarsi con lo “sconosciuto” e più maturo Rusten spingerà Çetin Ciğerci (Aras Şenol) a compiere un’azione avventata nelle prossime puntate italiane di Terra Amara: un gesto che lo costringerà a passare del tempo in prigione, vediamo insieme perché…

Terra Amara, news: Çetin scopre che Gülten è stata violentata da Ercüment

La faccenda prenderà forma quando Çetin farà finta di sequestrare Gülten per costringerla ad avere un confronto chiarificatore con lui; a quel punto, nel bel mezzo del dialogo, la ragazza confesserà che non vuole accettare il suo corteggiamento, né tanto meno sposarlo, perché è stata disonorata contro la sua volontà da un uomo ormai defunto. L’uomo fidato di Yilmaz (Uğur Güneş) e Fekeli (Kerem Alışık) non farà così fatica a ricostruire tutta la storia e capirà che la fanciulla è stata violentata da Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), il nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e cugino di Demir (Murat Ünalmış).

Nonostante ciò, Gülten persisterà con la sua idea di non avere nessun tipo di rapporto con Çetin, che nel frattempo scoprirà che è stato Yilmaz ad uccidere Ercüment per difendere l’onore della ragazza che ama. Tuttavia, Gülten nel giro di pochi giorni prenderà una decisione decisamente “discutibile”…

Terra Amara, trame: Gülten accetta di sposare Rusten!

Eh sì: non riuscendo a dimenticare facilmente ciò che le ha fatto il defunto Akman e certa di non voler condannare a vita Çetin a stare al suo fianco, Gülten accetterà di contrarre matrimonio con Rusten, un uomo più grande di lei di circa quindici anni e per giunta già padre di tre figli. Una volontà che stupirà sia la cognata Saniye (Selin Yeninci) e sia Hünkar, anche se le due donne non potranno fare nulla per impedirglielo. Gaffur (Bülent Polat) sarà invece felice delle imminenti nozze della sorella (ciò perché Rusten starà bene economicamente, anche se avrà trascorso diversi anni in carcere).

In ogni caso, bisognerà fare particolare attenzione appena Çetin scoprirà per caso da Fadik (Polen Emre) che la sua amata sta per fidanzarsi ufficialmente con il rozzo Rusten…

Terra Amara, spoiler: Çetin viene arrestato!

Possiamo infatti anticiparvi che Çetin interromperà il fidanzamento per confessare il suo amore a Gülten, ma finirà per sparare per legittima difesa a Rusten, che non esiterà a sfoderare la sua pistola per intimargli di andarsene. Dato che le condizioni di Rusten appariranno gravissime, Çetin deciderà di costituirsi per il crimine. In attesa di appurare come sono andati realmente i fatti, il Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), procederà con l’arresto cautelativo, a cui Çetin non si opporrà.

In ogni caso, il triste risvolto della vicenda regalerà all’uomo anche una gioia: colpita dal modo in cui avrà messo a repentaglio il suo futuro pur di proteggerla, Gülten si presenterà in carcere da Çetin e, oltre a dirgli di essere innamorata di lui, gli prometterà di aspettarlo per tutto il tempo che occorrerà…