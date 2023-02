Terra Amara: Gülten vuole sposarsi, ma non con Çetin!

Che cosa succederà quando Gülten Taşkın (Selin Genç) confesserà a Çetin Ciğerci (Aras Şenol) di essere stata violentata dal defunto Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), il nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e cugino di Demir (Murat Ünalmış)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, visto che la ragazza prenderà una decisione shock pur di non tenere l’uomo di fiducia di Yilmaz (Uğur Güneş) e Fekeli (Kerem Alışık) legato a sé…

Terra Amara, news: Çetin rapisce Gülten viene rapita

Se avete dato uno sguardo ai nostri precedenti post dedicati a questo argomento, sapete già che Çetin sentirà che Gülten ricambia i sentimenti per lui, ragione per la quale non riuscirà a capire perché rifiuti ogni suo tipo di avvicinamento. Proprio per questo si macchierà di un gesto disperato: “rapirla” al fine di portarla in un luogo isolato per avere un ultimo incontro chiarificatore.

Agendo in questo modo, Çetin spingerà dunque la domestica a confessargli che non vuole sposarlo perché è stata disonorata da un uomo che è poi passato a miglior vita. Unendo tutti i tasselli del puzzle, Çetin non farà fatica ad intuire che il violentatore è Ercüment e sottolineerà a Gülten che vuole comunque stare con lei. La donna non sarà però del suo stesso parere…

Terra Amara, trame: Yilmaz confessa a Çetin che è stato lui ad uccidere Ercüment

Eh sì: Gülten non vorrà “condannare” Çetin a stare al fianco di una donna che non potrà mai dimenticare quello che le è successo, motivo per cui preciserà che deve scordarsi quanto prima di lei. Ovviamente, il ragazzo non vorrà arrendersi ed andrà da Yilmaz in cerca di un consiglio. E così Akkaya gli confesserà che è stato proprio lui a sbarazzarsi di Akman nel tentativo di difendere la Taşkın.

Neanche a dirlo, Çetin mostrerà tutta la sua ammirazione a Yilmaz per avere “punito” l’uomo che ha disonorato la sua amata Gülten, precisando che lo considererà sempre al pari di un fratello. Tuttavia, Çetin dovrà fare i conti con l’ultima “insensata” decisione della fanciulla…

Terra Amara, spoiler: Gülten decide di sposarsi, ma non con Çetin!

Certa di dover allontanare ad ogni costo Çetin, l’inserviente accetterà la proposta di matrimonio di Rusten, un uomo di quindici anni più grande di lei e già padre di tre figli, fortemente caldeggiata dal fratello Gaffur (Bülent Polat). Una scelta che non verrà condivisa da Saniye (Selin Yeninci), dato che il promesso sposo sarà stato tante volte in carcere, ma Gülten vorrà andare imperterrita per la sua strada e chiederà a Hünkar di mettere in moto tutti i preparativi per il suo fidanzamento ufficiale.

Ma come reagirà Çetin appena apprenderà che Gülten sta per sposare un altro? Occhio perché la sua reazione sarà sorprendente e lo porterà a correre un grosso rischio… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.