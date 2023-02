Terra Amara: Çetin vuole sposare Gülten, occhio alla reazione di lei

Anche se Gülten Taşkın (Selin Genç) farà di tutto per allontanarlo, Çetin Ciğerci (Aras Şenol) non si arrenderà facilmente. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, l’uomo confesserà alla giovane inserviente di voler chiedere la sua mano. La romantica proposta si concluderà però con l’ennesima fuga da parte della ragazza…

Terra Amara, news: ecco perché Gülten vuole allontanare Çetin

Anche se sarà piuttosto attratta dall’uomo, Gülten cercherà di porre un freno alle attenzioni di Çetin non appena verrà violentata da Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e cugino di Demir Yaman (Murat Ünalmış). Convinta che il suo onore sia stato macchiato per sempre, la domestica cercherà di insabbiare la spinosa questione ma, al tempo stesso, farà il possibile per allontanarsi dall’uomo di fiducia di Yilmaz (Uğur Güneş) e Fekeli (Kerem Alışık).

Tuttavia, la donna dovrà fare i conti con la caparbietà di Çetin che, essendo profondamente innamorato di lei, cercherà qualsiasi tipo di pretesto per avvicinarsi. La situazione si sbloccherà quando, a causa delle malefatte del nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat), Gülten verrà ricoverata in ospedale…

Terra Amara, trame: c’è speranza per l’amore tra Gülten e Çetin?

Eh sì: senza farsi alcun tipo di scrupolo, Hatip riuscirà ad ingannare Gaffur Taşkın (Bülent Polat), convincendolo ad acquistare da lui del pollo avariato, che i Yaman serviranno ai bambini e agli adulti presenti alla cerimonia di circoncisione che hanno organizzato. Tra gli intossicati ci sarà anche Gülten, che verrà mantenuta per qualche ora in osservazione in ospedale.

A quel punto, utilizzando come scusa un mazzo di fiori da parte di Fekeli, Çetin troverà il coraggio di andare a fare visita alla fanciulla, ribadendole ancora una volta il suo interesse e chiedendole per quale ragione non voglia concedergli la possibilità di renderla felice. Un incontro che si concluderà con un nulla di fatto, almeno finché l’uomo non sorprenderà la ragazza con un nuovo invito…

Terra Amara, spoiler: Çetin vuole chiedere la mano di Gülten ma…

In un incontro successivo, Çetin infatti darà a Gülten un bigliettino attraverso il quale le chiederà di potersi presentare al lago, quella sera stessa, perché vuole parlarle. A sorpresa, la ragazza accetterà l’invito, ma cambierà radicalmente atteggiamento quando Çetin le dirà che vuole sposarla, ragion per cui intende chiedere la sua mano a Gaffur (visto che non ha più i genitori).

Fortemente preoccupata per via dell’onore che ormai le sarà stato leso per sempre, Gülten si lascerà andare ad un profondo pianto e si limiterà a dire a Çetin che non può diventare sua moglie (non specificandogli però il motivo). Insomma, il coronamento del sogno d’amore della coppietta sarà davvero difficile da raggiungere… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.