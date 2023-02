Terra Amara: Demir caccerà Hünkar di casa!

Mai fidarsi di Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), soprattutto se la fai finire in prigione per adulterio. Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Hünkar Yaman (Vahide Perçin) passerà infatti un brutto quarto d’ora nel momento in cui la nipote spiattellerà sui giornali la sua “relazione” con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Vediamo insieme come farà…

Terra Amara, news: Şermin e Hatip in prigione

Vi abbiamo già ampiamente parlato dell’arresto di Şermin. Quest’ultima finirà in manette quando Hünkar entrerà a conoscenza del fatto che ha cominciato una relazione extraconiugale con il losco Hatip Tellidere (Mehmet Polat). A quel punto, Hünkar farà in modo che Naciye (Şirin Öten), ossia la moglie di Hatip, denunci i fedifraghi alle autorità, facendoli appunto entrare in carcere con l’accusa di adulterio.

Tuttavia, durante il primo giorno di carcere, Şermin entrerà a conoscenza di un particolare scottante sul conto della zia: in pratica una compagna di cella le confesserà che intrattiene ormai da tempo una relazione con Ali Rahmet Fekeli. Un pettegolezzo che la Yaman deciderà di approfondire nel momento in cui il giudice le consentirà di uscire di prigione…

Terra Amara, trame: Hünkar e Fekeli su tutti i giornali

Eh sì: dato che non riterrà possibile il rischio di fuga, il giudice consentirà sia a Şermin e sia a Hatip di uscire di prigione in attesa del processo definitivo per stabilire la pena che dovranno scontare. Da un lato ciò consentirà ai due di continuare a vedersi di nascosto, anche se il Tellidere giurerà alla moglie Naciye che può considerare chiusa la sua tresca con la Yaman; dall’altro proprio quest’ultima seguirà la zia Hünkar e riuscirà a fotografare un suo incontro con Ali Rahmet.

Contenta per il suo successo, Şermin stamperà quindi le fotografie e le farà recapitare in forma anonima ad un giornale, che il giorno seguente le spiattellerà in prima pagina evidenziando che la Yaman è innamorata dell’uomo che, tanti anni prima, è finito in carcere per l’assassinio del marito Adnan. Insomma, un vero e proprio disastro che innescherà la furia di Demir (Murat Ünalmış)…

Terra Amara, spoiler: Demir caccia Hünkar di casa!

Arrabbiato per il gossip di cui la mamma si è macchiata, che a suo dire andrà a ledere l’onore di tutta la famiglia Yaman, Demir si porrà a muso duro con Hünkar e le chiederà conto degli scatti dove si vede abbastanza vicino a Fekeli. Una discussione che si inasprirà ulteriormente quando Hünkar farà fatica a negare che prova dei sentimenti per Ali Rahmet, tant’è che lo sdegnato Demir la caccerà via di casa invitandola a non farsi più vedere.

Un vero e proprio “sfratto” che deluderà tantissimo Hünkar, anche se il peggio dovrà ancora venire… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.