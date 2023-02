Terra Amara: Şermin a processo, ma scopre qualcosa su Hunkar!

La breve tresca “extraconiugale” tra Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) e il nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat) produrrà diversi effetti nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Nel corso del suo soggiorno in carcere, la donna scoprirà infatti qualcosa di “scottante” sul conto della zia Hünkar (Vahide Perçin), che deciderà di utilizzare per muoverle guerra…

Terra Amara, news: Şermin e Hatip tra le sbarre

Tutto partirà nell’istante in cui, grazie a Saniye Taşkın (Selin Yeninci), Hünkar sarà certa che Şermin e Hatip hanno cominciato una relazione fedifraga. In cerca di un modo per vendicarsi della nipote, colpevole di aver mandato per un periodo “al fresco” il figlio Demir (Murat Ünalmış) con la falsa accusa di avere ucciso Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), la Yaman spiffererà tutto quanto a Naciye (Şirin Öten), la moglie di Hatip.

Naciye farà dunque in modo che gli uomini della guardia civile possano beccare Şermin e Hatip in atteggiamenti compromettenti, al fine di far scattare il loro arresto per adulterio, visto che sono entrambi sposati. Un bello scherzetto che però potrebbe ritorcersi contro chi l’ha organizzato, ossia Hünkar…

Terra Amara, trame: Şermin scopre qualcosa su Hünkar

Eh sì: possiamo anticiparvi che, in attesa di un primo giudizio, Şermin e Hatip dovranno passare alcuni giorni in cella. Nel corso della sua detenzione, la Yaman avrà dunque modo di parlare con un’altra detenuta, che la metterà al corrente del fatto che Hünkar è solita incontrare il buon Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) in un bar piuttosto appartato di Adana.

A quel punto, Şermin comprenderà che la zia sta vedendo di nascosto Fekeli, con cui probabilmente ha una relazione, e deciderà di muoverle vendetta quando un giudice permetterà a lei e a Hatip di tornare a casa in attesa del giudizio vero e proprio (perché non vedrà in loro alcun pericolo di fuga).

Terra Amara, spoiler: Şermin spia un incontro tra Hünkar e Fekeli e…

Che cosa deciderà dunque di fare Şermin? La risposta è molto semplice: oltre a continuare a vedere di nascosto Hatip nella casa che l’uomo le ha regalato per i loro incontri amorosi, Şermin seguirà Hünkar con una macchina fotografica istantanea e si procurerà così alcune foto di un suo incontro con Fekeli. Che cosa vorrà farci? Non resta che attendere i prossimi spoiler per scoprirlo, anche se ovviamente le intenzioni della biondina saranno tutt’altro che pacifiche! Insomma, tra Şermin e Hünkar starà per cominciare una nuova guerra…