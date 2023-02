Terra Amara: Fekeli chiederà a Hünkar di sposarlo! Ma ci saranno gli “haters”!

L’amore è destinato a trionfare nelle prossime puntate italiane di Terra Amara? È questa la domanda che dovranno porsi i telespettatori sulle vicende ambientate a Cukurova, visto che Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) chiederà all’amata Hünkar Yaman (Vahide Perçin) di diventare sua moglie platealmente. Una decisione che farà imbestialire più di un personaggio…

Terra Amara, news: Şermin spiattella sui giornali la foto di Fekeli e Hünkar

Sapete sicuramente già nel momento in cui Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) deciderà di vendicarsi della zia Hünkar, colpevole di averla fatta finire in carcere per la sua relazione extraconiugale con Hatip Tellidere (Mehmet Polat). Informata da una sua compagna di cella della relazione in corso tra la parente e Ali Rahmet, Şermin seguirà Hünkar appena uscirà di prigione e si procurerà uno scatto della donna mentre sarà in compagnia di Fekeli.

Al fine di distruggere la reputazione di Hünkar, Şermin spedirà dunque gli scatti in forma anonima ad un giornale, che li spiattellerà in prima pagina evidenziando che l’anziana ha intrecciato una relazione con l’uomo che tanti anni prima ha ucciso il marito Adnan. Un pettegolezzo che farà andare Demir (Murat Ünalmış) su tutte le furie, tant’è che quest’ultimo arriverà a cacciare la madre di casa…

Terra Amara, trame: il malore di Azize

Dì lì a poco, la situazione non farà altro che complicarsi: l’anziana nonnina Azize (Serpil Tamur) sentirà sin da subito la mancanza della figlia e, a causa del nervosismo accumulato, finirà per stare male e verrà portata d’urgenza in ospedale dopo aver avuto un aneurisma (per fortuna senza alcun tipo di conseguenza irreversibile). Proprio per questo, infischiandosene dell’ordine di Demir di non farsi vedere per nessun motivo, Hünkar si presenterà al capezzale della madre, dove verrà raggiunta anche da Fekeli, che vorrà darle tutto il suo supporto dopo il chiacchiericcio sul loro conto.

In tal senso, bisognerà quindi fare attenzione a ciò che farà Fekeli sotto lo sguardo degli arrabbiatissimi Demir e Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) ed altri testimoni…

Terra Amara, spoiler: Fekeli chiede a Hünkar di sposarlo!

Eh sì: stanco di dover nascondere il loro amore che va avanti da oltre 40 anni, Fekeli si farà coraggio e chiederà a Hünkar di sposarlo. Anche se Demir darà di matto, arrivando a puntargli contro persino una pistola che “ruberà” ad una guardia dell’ospedale, Ali Rahmet andrà fino in fondo con il suo proposito ottenendo un sì dalla Yaman che farà imbestialire anche Yilmaz, decisamente deluso dal “cambio di atteggiamento” del padrino.

Fatto sta che, in seguito alla proposta di matrimonio, Fekeli e Hünkar andranno via insieme, mentre Demir in preda alla collera butterà giù da una finestra della sua tenuta i mobili e i vestiti della madre che poi brucerà sotto lo sguardo attonito degli inservienti e della moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Una volta che avrà fatto giurare a Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur (Bülent Polat) che gli resteranno fedeli, dimenticandosi dunque di Hünkar, Demir penserà poi ad un altro modo per farla pagare alla madre, ossia trasferire Azize in un posto sicuro per impedirle di vederla!

In tutto ciò, anche qualcun altro si muoverà nell’ombra: dato che avrà messo gli occhi su Fekeli, la “losca” Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu) si avvicinerà astutamente a Şermin per cercare di trovare un modo per separare i due piccioncini. Insomma, tanti problemi si profileranno all’orizzonte per la coppia più matura della telenovela… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.