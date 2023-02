Terra Amara: Gaffur costretto a fare un doppio lavoro, ecco perché! | Anticipazioni

I pasticci di Gaffur Taşkın (Bülent Polat) continueranno a tenere banco nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. A causa del grosso debito con il cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat), ad un certo punto l’uomo dovrà svolgere anche un doppio lavoro di cui né i Yaman e né la moglie Saniye (Selin Yeninci) dovranno accorgersi. Ciò causerà una serie di situazioni surreali…

Terra Amara, news: Gaffur si fa imbrogliare da Hatip

La storyline partirà nel momento in cui Gaffur si farà rubare da due brutti ceffi tutti i soldi che doveva consegnare a Hünkar (Vahide Perçin) da parte di un cliente. Inconsapevole del fatto che i ladri sono stati mandati proprio dal Hatip, Gaffur supplicherà quest’ultimo di concedergli un prestito affinché la Yaman non si accorga di quanto è accaduto.

Agendo in quel modo, Gaffur cadrà dunque alla mercé dello stesso Hatip, che lo obbligherà a fargli dei “piccoli favori” ogni volta che non sarà in grado di pagargli le rate del debito che ha contratto. Peccato però che uno di questi lavori finirà per far perdere il lavoro al povero Taşkın, oltre che farlo andare incontro alla furia assoluta di Demir Yaman (Murat Ünalmış)…

Terra Amara, trame: Demir licenzia Gaffur

Eh sì: un giorno, promettendogli che in quel modo farà uno scontro alla cifra che gli deve, Hatip chiederà a Gaffur di comprare da lui i polli che Demir e Hünkar intendono utilizzare per la festa di circoncisione dei bambini più poveri di Cukurova. Senza informare i Yaman del particolare, Gaffur procederà quindi con l’acquisto e cadrà in un’altra trappola del Tellidere: i polli risulteranno infatti essere avariati e tutti i presenti all’evento finiranno per intossicarsi.

Furioso per la brutta pubblicità, Demir picchierà Gaffur e deciderà di licenziarlo dal ruolo di capomastro, promuovendo a sorpresa Saniye. Gaffur dovrà quindi accontentarsi dei lavori di pastorizia della tenuta, anche se qualche giorno dopo si troverà costretto a rubare alcuni gioielli della moglie perché, per l’ennesima volta, non sarà in grado di restituire a Hatip parte dei soldi che gli deve.

Terra Amara, spoiler: Gaffur costretto a fare un doppio lavoro!

Occhio perciò a quello che succederà: messo alle strette, Gaffur dovrà accettare di lavorare per conto di Hatip ad orari notturni, sacrificando giocoforza diverse ore di sonno; in tutto questo, come se non bastasse, l’uomo dovrà nascondere sia a Saniye e sia ai Yaman il suo doppio impiego, perdendo tantissime energia. Non a caso, Saniye inizierà a porsi delle domande sulla “strana” stanchezza del marito, visto che si addormenterà in qualsiasi posto e agli orari diurni più impensabili.

Un atteggiamento, decisamente insolito, di cui si accorgerà molto presto anche Demir. Insomma, l’ennesima marachella di Gaffur rischierà di venire fuori in tempi record… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.