Terra Amara: Hatip e Şermin sono amanti, ebbene sì!

Un “fatto illecito” genererà una serie di dinamiche nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Grazie alla sua perspicacia, la governante Saniye Taşkın (Selin Yeninci) capirà infatti che Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) e il losco imprenditore Hatip Tellidere (Mehmet Polat), ossia l’assassino di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), sono amanti e metterà subito sull’avviso Hünkar Yaman (Vahide Perçin), che ovviamente non se ne starà con le mani in mano…

Terra Amara, news: le controverse mosse di Şermin

Come già anticipato, Şermin si troverà a dover utilizzare un diversivo nel momento in cui la zietta Hünkar scoprirà che stava per scappare in Francia dalla figlia Betul, invece di recarsi dal Pubblico Ministero per scagionare il cugino Demir Yaman (Murat Ünalmış) dall’accusa di aver ucciso Cengaver (che lei stessa, ovviamente mentendo, gli aveva rivolto).

Dato che la fuga verrà bloccata da un incidente in auto, Şermin sarà costretta alla fine a “graziare” il cugino ma la zia – non appena sarà consapevole del suo doppio gioco – si rifiuterà di darle i soldi che le aveva promesso per farlo. Inizialmente, Şermin andrà dunque a stare nella casa dell’ex marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), che però ad un certo punto cambierà la serratura della porta e la caccerà via…

Terra Amara, spoiler: Şermin diventa l’amante di Hatip

A quel punto, facendo leva sul fatto che non ha mai detto agli inquirenti che è stato Hatip ad uccidere Cengaver, Şermin penserà bene di andare dall’uomo per chiedergli protezione e intreccerà una relazione extraconiugale con lui soltanto per “ingraziarselo” (visto che, appena resterà sola, sarà abbastanza chiaro che è disgustata dai modi di fare dell’imprenditore assassino).

Comunque sia, la Yaman così facendo riuscirà ad ottenere una piccola casa ad Adana, che Hatip le comprerà per i loro incontri clandestini. Tuttavia, nel giro di poco tempo, la donna dovrà fare i conti con Saniye, la quale origlierà per caso un dialogo tra lei e l’uomo e non farà fatica a comprendere che cosa starà succedendo…

Terra Amara, trame: la controffensiva di Hünkar

Occhio dunque a quello che farà Hünkar una volta che verrà messa sull’avviso da Saniye. Possiamo infatti anticiparvi che la signora Yaman andrà da Naciye (Şirin Öten), la moglie di Hatip, e le darà l’indirizzo dove il marito è solito tradirla con Şermin. Resta dunque da capire se la signora Tellidere darà credito alle parole di Hünkar e, in tal caso, che cosa deciderà di fare… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.