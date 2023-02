Terra Amara: Müjgan farà un bruttissimo gesto, ecco quale | Anticipazioni

Come reagirà Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) appena scoprirà che il piccolo Adnan è figlio del marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e non di Demir (Murat Ünalmış) come ha sempre pensato? Non bene, visto che nelle prossime puntate italiane di Terra Amara si macchierà di un gesto decisamente ignobile “ai danni” del bambino…

Terra Amara, news: ecco come Müjgan scopre di chi è figlio Adnan

Se vi è capitato di leggere i nostri precedenti post sull’argomento, sapete già che Müjgan scoprirà tutta quanta la verità nel momento in cui si troverà ad origliare per caso un dialogo in ospedale tra Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın). Sconvolta da quanto udito, poiché non aveva minimamente immaginato che il bimbo fosse il frutto dell’amore tra Yilmaz e la sua ex, la dottoressa cercherà inizialmente di raccontare tutto quanto al marito, ma poi desisterà dal suo intento.

Col trascorrere delle puntate, Müjgan sarà quindi sempre più nervosa, ma Yilmaz non baderà più di tanto alle sue sfuriate perché le legherà alla sua gravidanza e agli ormoni. Almeno finché la donna non la farà davvero grossa, facendogli scaturire più di una domanda su che cosa le stia accadendo…

Terra Amara, trame: Müjgan fa fatica ad accettare la situazione

La situazione diventerà sempre più controversa nel momento in cui Adnan comincerà a muovere liberamente i suoi primi passi all’interno della tenuta Yaman, confinante con quella in cui si saranno appena trasferiti Müjgan e Yilmaz. Quest’ultimo si tratterrà quindi a giocare con il bimbo in più di un’occasione, facendo indispettire tantissimo Mujgan. In preda alla collera, la Hekimoğlu sgriderà infatti Züleyha e le farà presente che deve controllare suo figlio perché lei e Yilmaz hanno il diritto di vivere in pace a casa loro!

Da un lato Akkaya assisterà attonito alla scena ma deciderà di lasciar correre, dall’altro la faccenda diventerà maggiormente spinosa quando Züleyha prenderà per errore un passeggino che Yilmaz aveva fatto comprare per il figlio che attende da Müjgan. Una svista che la Altun farà perché crederà che lo stesso sia un regalo di Demir!

Terra Amara, spoiler: il bruttissimo gesto di Müjgan impensierisce Yilmaz

Appena si renderà conto dell’equivoco, Züleyha farà in modo che il passeggino ritorni dai suoi legittimi proprietari, ma Müjgan glielo “restituirà” asserendo che ormai ci è salito sopra Adnan e per giunta con le scarpe sporche, motivo per il quale è inutilizzabile per il suo bimbo. Tali parole lasceranno esterrefatto Yilmaz, che chiederà subito spiegazioni alla moglie.

Dal canto suo, Müjgan sottolineerà dunque che non devono avvicinarsi per nessun motivo ai Yaman e dirà a Yilmaz che Adnan è l’erede del suo più acerrimo nemico, ragione per la quale non può giocare con lui come se nulla fosse (anche se è soltanto un bambino).

Anche in questo caso, Akkaya attribuirà la sfuriata di Müjgan alla sua gravidanza, ma ai telespettatori sarà ovviamente chiaro che la donna sta agendo così perché sta disperatamente cercando di evitare che il marito capisca che il piccolino è suo figlio… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.