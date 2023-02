Terra Amara: Müjgan presta soccorso ad Adnan, ma occhio all’equivoco! | Anticipazioni

Un piccolo fraintendimento caratterizzerà le prossime puntate italiane di Terra Amara ed avrà come protagoniste le eterne rivali Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Di mezzo ci sarà però anche il piccolo Adnan. Scopriamo insieme perché…

Terra Amara, news: Müjgan scopre che Adnan è figlio del marito Yilmaz

La faccenda si delineerà nel momento in cui Müjgan si troverà ad origliare un dialogo tra Züleyha e il dottor dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e finirà per scoprire, con suo immenso dolore, che Adnan è il frutto del vecchio amore tra la donna e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), ormai diventato suo marito. A quel punto, nonostante un dubbio iniziale, la dottoressa deciderà di non rivelare a Yilmaz quanto ha appreso, al fine di fargli continuare a credere che Adnan sia il primo erede del rivale Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Una scelta che Mujgan prenderà in virtù del fatto che, essendo incinta, gli darà un erede entro pochi mesi. Tuttavia, col trascorrere delle giornate, la donna si sentirà minacciata ogni volta che Adnan sarà nei pareggi e intimerà a Züleyha, a sua volta incinta di Demir, di fare in modo che il figlioletto non vaghi più liberamente nella casa, affianco alla loro tenuta, che condivide con Yilmaz. Un atteggiamento, decisamente controverso, che preoccuperà persino Akkaya…

Terra Amara, news: Müjgan e il terribile gesto contro Adnan

Occhio perciò a quello che succederà in seguito. Züleyha riterrà erroneamente che il marito Demir abbia acquistato un nuovo passeggino per il “loro” secondogenito. Appena scoprirà che lo stesso era, in realtà, un regalo di Yilmaz per Müjgan e il bambino che aspetta, la Altun procederà subito con la restituzione ma, per tutta risposta, la dottoressa non vorrà più utilizzarlo perché l’avrà già utilizzato per sbaglio il piccolo Adnan!

Un colpo di testa, apparentemente ingiustificabile, che Yilmaz attribuirà allo stress di Müjgan per la sua difficile gravidanza, ma che impensierirà pure Züleyha, visto che comincerà ad avere dei forti dubbi sulla serenità psichica della donna. Non a caso, l’equivoco sarà dietro l’angolo…

Terra Amara, spoiler: Müjgan presta soccorso ad Adnan ma…

Eh sì: vi anticipiamo che un giorno Züleyha lascerà da solo Adnan nel giardino della tenuta per pochi secondi. In quel lasso di tempo, il bimbo prenderà una grossa pietra da terra e cercherà di mangiarla. A rendersi conto di quanto starà accadendo sarà quindi Müjgan, che si precipiterà da Adnan per impedirgli di ingoiare il masso e strozzarsi con lo stesso. Visto che arriverà sul posto soltanto in un secondo momento, la Altun fraintenderà però tutto quanto e crederà che Müjgan stia cercando di fare del male al suo piccolino.

Ovviamente, chiarito l'equivoco, Züleyha cercherà subito di scusarsi con Müjgan e per sancire la pace le porterà anche una frittata appena cucinata dalle domestiche, ma non vorrà sentire ragioni e le dirà per l'ennesima volta di uscire dalla sua vita e da quella di Yilmaz. Uno scontro piuttosto acceso che si trasformerà in un grosso pericolo per tutte e due…