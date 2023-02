Terra Amara: Saniye fa una scoperta terribile! Ecco quale | Anticipazioni

L’arresto di Çetin Ciğerci (Aras Şenol) movimenterà le prossime puntate italiane di Terra Amara; grazie a questo fatto, Saniye (Selin Yeninci) scoprirà infatti un terribile segreto che la cognata Gülten Taşkın (Selin Genç) ha tenuto nascosto per troppo tempo. Scopriamo dunque ogni dettaglio della storyline…

Terra Amara, news: ecco perché Çetin verrà arrestato

La trama prenderà via nel momento in cui Gülten confesserà a Çetin che non se la sente di sposarlo poiché è stata disonorata a causa di una violenza. A quel punto, lo “scagnozzo” di Yilmaz (Uğur Güneş) e Fekeli (Kerem Alışık) non impiegherà tanto tempo a riunire i tasselli del puzzle e comprenderà che è stato il defunto Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), il nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e cugino di Demir (Murat Ünalmış), a macchiarsi dell’orribile crimine.

Nonostante questo, Çetin continuerà a mostrare amore nei riguardi della domestica, che dal canto suo riterrà ingiusto legarlo a sé ed accetterà di sposare lo sconosciuto Rusten, un uomo più grande di lei di circa quindici anni e già padre di tre figli. Nel corso del fidanzamento ufficiale, tra Çetin e Rusten si verranno però a creare i presupposti di uno scontro a fuoco, dove ad avere la peggio sarà il secondo. Finché la situazione non verrà chiarita, Ciğerci dovrà quindi passare il proprio tempo in carcere…

Terra Amara, spoiler: la scoperta shock di Saniye!

Occhio dunque a tutto quello che accadrà in seguito: dato il gesto che avrà fatto per proteggerla dal matrimonio infelice con Rusten, Gülten andrà più volte a trovare Çetin e gli dirà per la prima volta che anche lei è innamorata di lui. Tuttavia, con il trascorrere delle giornate, Saniye temerà che le continue visite della cognata all’uomo fidato dei nemici Fekeli e Yilmaz possano finire con l’indispettire Hünkar, ragione per la quale la inviterà a smetterla quanto prima.

Comunque sia, Saniye andrà incontro ad una grossa sorpresa quando Hünkar non si opporrà alle visite, come invece pensava. Non a caso, la stessa Saniye domanderà direttamente alla Yaman il perché dello strano atteggiamento: un quesito che spingerà Hünkar a confessarle che, mesi prima, Gülten è stata violentata dal nipote Ercüment…

Terra Amara, trame: Saniye dà il suo supporto a Gülten e Çetin

Con la morte nel cuore, Saniye non riuscirà a capacitarsi del fatto che non sia riuscita a comprendere il dolore della cognata e si presenterà in carcere da Çetin per dargli tutto il suo supporto di fronte alla “sorpresa” Gülten. Le due donne avranno poi modo di parlare della malefatta di Ercüment e decideranno di non dire nulla della questione a Gaffur (Bülent Polat) poiché temeranno che possa reagire in maniera spropositata.

Una storyline, decisamente drammatica, in cui si vedrà anche uno spiraglio di luce: appena si riprenderà dallo scontro a fuoco a cui lui stesso ha dato inizio, Rusten testimonierà a favore di Çetin, alleggerendo così la sua posizione giudiziaria… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.