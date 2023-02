Terra Amara: Sermin, chi scioglierà i dubbi su di lei? | Anticipazioni

L’incendio in cui resterà coinvolto il piccolo Adnan offrirà una serie di interessanti dinamiche nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Anche se, per l’ennesima volta, l’accaduto attirerà i sospetti della famiglia Yaman su Şermin (Sibel Taşçıoğlu). Vediamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: Azize appicca involontariamente un incendio

Già sapete che tutto partirà nel corso dei festeggiamenti per la nascita di Leyla, la figlia di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Demir (Murat Ünalmış). Ad un certo punto, dato il gran da fare di tutti i domestici, l’anziana Azize (Serpil Tamur) verrà dimenticata e lasciata da sola a vagare per la tenuta.

A causa della demenza senile di cui soffre, Azize si convincerà erroneamente del fatto che qualcuno abbia rubato alcuni suoi gioielli da regalare ad un bambino ed andrà a cercarli nelle stalle. Quando ovviamente non li ritroverà, Azize penserà di accendere una candela nel grano, che prenderà immediatamente fuoco ed esporrà Adnan ad un grave pericolo, visto che il piccolo l’avrà seguita…

Terra Amara, trame: Şermin salva Adnan ma…

Occhio quindi a quello che accadrà successivamente: a salvare il bambino, rimasto intrappolato tra le fiamme, penserà Şermin, dato che proprio in quegli istanti la donna si trovava nei pressi della tenuta per far visita a Behice (Esra Dermancıoğlu).

Il gesto di Sermin colpirà subito Demir e Hünkar (Vahide Perçin), i quali saranno grati alla parente per aver rischiato la sua vita a favore del bimbo (nonostante tutti i loro contrasti).

Tuttavia, c’è anche chi metterà in dubbio la buonafede di Şermin: appena i Yaman decideranno di ritirare una denuncia sporta contro la donna, Saniye (Selin Yeninci) porterà Demir e Hünkar a pensare che proprio Şermin potrebbe avere addirittura appiccato l’incendio per poi inscenare il salvataggio di Adnan e riguadagnare così la loro fiducia. Una pista che Demir vorrà approfondire, ma che per fortuna avrà poco seguito…

Terra Amara, spoiler: Azize “grazia” Şermin

Eh sì: in un successivo sopralluogo effettuato per chiarire la dinamica dell’incendio innescatosi, Azize spiegherà in maniera abbastanza confusa di avere messo una candela sul grano per trovare i gioielli che aveva perso. A quel punto, appena troverà un po’ di cera per terra, Demir capirà subito che stavolta Şermin ha agito senza un tornaconto e, insieme a Hünkar, studierà un modo per fornire alla donna la giusta ricompensa.

La questione, nel giro di poco tempo, farà sorgere però un nuovo attrito tra Demir e Züleyha…