Terra Amara: Şermin non vuole che Sabahattin si risposi! E adesso? | Anticipazioni

Quale sarà la prima cosa che farà il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) farà una volta che otterrà il divorzio tanto desiderato dalla “vipera” Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu)? Come facilmente prevedibile, l’uomo non vedrà l’ora di voltare pagina e, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, progetterà la sua vita al fianco di un’altra donna. Una mossa che farà imbestialire l’ormai ex consorte…

Terra Amara, news: Sabahattin si fidanza con Jülide

Sabahattin in pratica vorrà gettarsi alle spalle i brutti anni passati al fianco di Şermin e degli altri Yaman, motivo per il quale intensificherà il suo corteggiamento verso Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), il nuovo Pubblico Ministero di Cukurova.

Dato che sarà abbastanza certo dei sentimenti che sente nei riguardi di Jülide, Sabahattin inviterà quest’ultima e, dopo aver tirato fuori un anello dalla sua tasca, le chiederà ufficialmente di sposarlo. La donna risponderà immediatamente di sì alla richiesta e dunque il medico si metterà fin da subito d’impegno per organizzare il suo matrimonio con la donna. Ma quale sarà la reazione di Şermin quando scoprirà tutto quanto?

Terra Amara, trame: Şermin vuole riavvicinarsi a Sabahattin

Dato che la sua relazione con il losco Hatip Tellidere (Mehmet Polat) le avrà portato più danni che benefici, tra cui un arresto per adulterio, la Yaman ripenserà a tutto quello che le è capitato negli ultimi mesi e si sentirà in colpa per essere mancata, in Francia, al matrimonio della figlia Betul: un’assenza dovuta al fatto che, per un certo periodo, Şermin resterà senza una casa e la ragazza non saprà dove farle recapitare l’invito.

Proprio per questo, visto che a differenza sua Sabahattin avrà preso parte alle nozze senza avvisarla, Şermin cercherà di riavvicinarsi all’ex marito, ma andrà incontro all’agghiacciante sorpresa…

Terra Amara, spoiler: Şermin non vuole che Sabahattin si risposi!

Possiamo infatti anticiparvi che Şermin chiederà a Sabahattin di raggiungerla per cena e, incurante di tutte le cattiverie e ingiurie che avrà sparso in giro sul suo conto, gli lascerà intendere di essere disposta a dare una nuova opportunità al loro matrimonio. Nel bel mezzo del discorso, la Yaman noterà però che l’uomo ha un anello di fidanzamento al dito e capirà subito che l’Arcan ha chiesto a Jülide di diventare sua moglie.

A quel punto, Şermin butterà giù la maschera e inveirà contro Sabahattin, giurandogli che farà il possibile per impedirgli di sposarsi ed essere felice al fianco di un’altra donna!

Tra i due ex coniugi sarà dunque guerra per l'ennesima volta, ma Sabahattin non sarà per nulla disposto ad assecondare le minacce e i capricci di Şermin e le farà presente che andrà avanti per la sua strada, dato che ora tra di loro non esiste più alcun legame…