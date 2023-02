Terra Amara: Züleyha darà un ultimatum a Demir!

Le continue tensioni tra il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) e l’ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) costringeranno Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) a prendere una forte decisione nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Anche per vivere più serenamente la sua seconda gravidanza, la donna darà infatti al consorte un ultimatum…

Terra Amara, news: Demir, Yilmaz e la cena della discordia

La storyline partirà quando Demir e Yilmaz accoglieranno un invito di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Hünkar (Vahide Perçin) e decideranno di cenare insieme, con le loro rispettive famiglie, per cercare di sancire la pace. Tuttavia, il tutto si risolverà con un nulla di fatto: dopo che gli avrà stretto la mano, Demir chiederà infatti a Yilmaz di restituirgli alcune terre – regolarmente acquistate – che gli appartenevano, proponendogli di mantenere in suo possesso le quote della società che intendeva aprire con il defunto Cengaver Çimen (Kadim Yaşar).

Come facilmente prevedibile, Akkaya si sentirà quindi preso in giro dal Yaman Senior e la discussione sarà inevitabile. Il culmine arriverà però quando Demir tirerà fuori la sua pistola e, dopo aver fatto partire un colpo, rovinerà la fotografia dei due figli e della moglie di Fekeli. Occhio perciò a quello che succederà in seguito…

Terra Amara, spoiler: Züleyha dà un ultimatum a Yilmaz

Eh sì: oltre a prendersi una bella ramanzina da Hünkar, che lo accuserà di aver provocato inutilmente Yilmaz dopo averlo spinto con l’inganno a stringergli la mano, Demir dovrà anche vedersela con Züleyha, la quale, per la prima volta d’accordo con la suocera, gli darà un ultimatum per costringerlo a non utilizzare più un’arma.

In pratica, la Altun prenderà il Corano ed esigerà che il marito giuri sopra la sacra scrittura che non ricorrerà più alla violenza per far rispettare le sue idee. Anche se cercherà di tirarsi indietro, alla fine Yaman accetterà la condizione della moglie (anche se specificherà che tirerà nuovamente fuori la sua pistola qualora qualcuno dovesse attaccarlo per primo). Demir non sarà però l’unico a dover fare della rassicurazioni…

Terra Amara, trame: Yilmaz messo alle strette da Mujgan

Una sorte analoga toccherà, infatti, a Yilmaz. Dopo essere stato in parte perdonato dalla moglie Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), che accetterà di stare al suo fianco anche quando le confesserà di provare ancora dei sentimenti per Züleyha, Akkaya dovrà agire per consentire alla donna di portare al termine la sua gravidanza senza alcun tipo di stress.

Proprio per questo, Yilmaz darà delle rassicurazioni a Müjgan e le dirà che, da quel momento in avanti, non ci sarà più alcuna resa dei conti, né spargimenti di sangue. Saranno però parole al vento oppure sia Yilmaz e sia Demir manterranno fede alle loro promesse?