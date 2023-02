Terra Amara: Züleyha ha un brutto timore su Demir, ecco quale | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) verrà assalita da una grande paura: appena darà alla luce la piccola la piccola Leyla, la sua secondogenita, la donna temerà infatti che il marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) possa mettere in secondo piano Adnan poiché consapevole del fatto che non è il suo vero figlio. Un dubbio che porterà i coniugi Yaman a scontrarsi in seguito ad una scampata tragedia…

Terra Amara, news: Adnan coinvolto in un incendio!

Tutto partirà quando il piccolo Adnan verrà coinvolto in un incendio appiccato involontariamente dalla “nonnina” Azize (Serpil Tamur). Fortunatamente, a salvare il piccolo ci penserà inaspettatamente Şermin (Sibel Taşçıoğlu), che non esiterà a buttarsi tra le fiamme per riconsegnarlo ai suoi genitori.

Appena verrà appurato che la cugina non ha agito per un secondo fine, come invece Saniye (Selin Yeninci) pensava, sia Demir e sia Hünkar (Vahide Perçin) penseranno di dare alla donna una ricompensa per ringraziarla del bel gesto fatto nonostante i loro attratti. Ovviamente, anche Züleyha sarà d’accordo nel procedere in tale maniera, ma il disguido sarà dietro l’angolo…

Terra Amara, spoiler: Züleyha accusa Demir di voler mettere in secondo piano Adnan!

Possiamo infatti anticiparvi che la Altun crederà erroneamente che Demir voglia ricompensare Şermin con sole dieci monete d’oro, ossia con un valore pecuniario decisamente irrisorio. Delusa, Züleyha non esiterà dunque ad accusare Demir di stare mettendo in secondo piano Adnan perché, a differenza di Leyla, non è suo figlio di sangue (ragione per la quale ora può cominciare a non considerarlo perché ha una sua erede reale).

Dato che l’aveva già rassicurata in tal senso, Yaman andrà su tutte le furie e dirà a Züleyha di non permettersi mai più di insinuare una cosa del genere, poiché considera Adnan suo figlio esattamente come Leyla.

Terra Amara, trame: la ricompensa di Şermin

Ed effettivamente, oltre alle dieci monete d’oro, Demir regalerà a Şermin una villa a due piani di sua proprietà dove lei potrà trasferirsi immediatamente. Inizialmente, Şermin tenterà di respingere tale regalo, che le verrà consegnato dalla zia Hünkar, ma poi lo accetterà su consiglio dell’amica Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar).

Insomma, nonostante lo scontro che si verrà a creare, la spinosa faccenda sarà utile a Züleyha per capire che Demir vuole davvero bene ad Adnan come se fosse figlio suo…