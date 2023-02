Terra Amara: Müjgan e Züleyha, ecco come chiameranno i loro bambini | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, seppur in circostanze del tutto diverse, Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) e Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) si troveranno a partorire lo stesso giorno e nella stessa sala operatoria. Ma come chiameranno i loro bambini? Scopriamolo insieme…

Terra Amara, news: Züleyha dà alla luce una bambina

Già sapete che a Züleyha si romperanno le acque mentre sarà in compagnia dell’ex fidanzato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), che la porterà di corsa in ospedale. Lì la donna darà alla luce una splendida bambina, dando di fatto al marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) la sua prima e vera erede (visto che Adnan, in realtà, è figlio di Yilmaz).

Appena il dolore legato al parto sarà passato, Züleyha comunicherà a Demir e alla suocera Hünkar (Vahide Perçin) che vuole dare alla bambina il nome Leyla, in onore alla sua insegnante delle scuole elementari che si è presa cura di lei dopo la morte della madre. Un nome che, fin dal primo istante, piacerà a Demir, tant’è che non opporrà alcuna resistenza e presenterà a tutti quanti la sua piccolina con il nome di Leyla Yaman.

Terra Amara, trame: la difficile situazione del bambino di Müjgan

La situazione per Müjgan sarà invece tutt’altro che rosea poiché si troverà a partorire a sette mesi e mezzo di gravidanza. Il bambino che darà alla luce sarà infatti piuttosto debole e la donna non potrà fare a meno di prendersela con Yilmaz, colpevole di trovarsi con Züleyha quando lei aveva bisogno del suo aiuto (avendo peraltro cercato invano di telefonargli).

Fin dai primi istanti dopo il parto, Müjgan si mostrerà insofferente ogni volta che Yilmaz tenterà di parlarle e lo caccerà via dalla stanza dove sarà stata posizionata l’incubatrice del bambino. Presa dalla disperazione, perché a detta dei medici il figlioletto potrebbe anche non farcela, la dottoressa vorrà quindi dare un nome il prima possibile al suo erede e lo sceglierà in completa autonomia.

Terra Amara, spoiler: ecco il nome del bambino di Müjgan e Yilmaz

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Müjgan deciderà di chiamare il proprio figlio Kerem Ali. Il primo nome sarà in onore del nonno defunto, mentre il secondo – come già potrete immaginare – sarà un segno di rispetto al “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). A Yilmaz non resterà dunque altro da fare se non piegarsi al desidero della moglie, che continuerà ad essergli ostile poiché temerà che il figlio possa morire da un momento all’altro.

Insomma, le due nascite principali della telenovela avranno dei risvolti totalmente opposti…