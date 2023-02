Un Altro Domani: Jaime ha problemi economici?

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, i telespettatori faranno la conoscenza di Jaime Naranjo (Aure Sánchez), il padre del giovane trans Dani (Kenai White). L’uomo arriverà infatti a Robledillo della Sierra su richiesta del figlio, che vorrà appunto comunicargli di essersi sentito Dani e non Maria, come invece è stato stabilito alla nascita. Tuttavia, fin dalle sue prime apparizioni, l’uomo si comporterà in maniera decisamente insolita…

Un Altro Domani, news: Jaime e il rapporto “altalenante” con Dani

Jaime non esiterà a lasciare per qualche giorno Siviglia appena “Maria” gli chiederà di presentarsi a Robledillo perché deve parlargli di una cosa importante. Un’iniziativa, quella di Dani, che preoccuperà parecchio Elena Prieto (Aida de la Cruz), poiché temerà che l’ex marito possa non accettare del tutto la vera natura del figlio che hanno messo al mondo.

Proprio per questo, Elena si confronterà con Julia Maria Infante (Laura Ledesma) sulla questione, asserendo di temere che Dani possa uscirne completamente devastato nel momento in cui racconterà tutta la verità al padre. Comunque sia, l’ora di “scoprire le carte” avverrà più tardivamente del previsto…

Un Altro Domani, trame: Dani fa fatica a parlare con Jaime

Possiamo infatti anticiparvi che Dani farà davvero fatica a confrontarsi su quell’aspetto tanto delicato della sua vita privata con Jaime, che dal canto suo passerà tutte le sue giornate nell’albergo di Tirso Noguera (Oliver Ruano) e cercherà più volte di boicottare le varie uscite che l’erede gli proporrà di fare, salvo poi cambiare idea appena Dani specificherà che è suo ospite e può permettersi di “coccolarlo” un po’ pagando i conti dei vari ristoranti e negozi in cui girano.

Tale atteggiamento darà subito modo di pensare ai telespettatori che Jaime possa avere dei problemi economici; tali dubbio diventerà dunque concreto appena il Naranjo Senior si renderà protagonista di un brutto gesto…

Un Altro Domani, spoiler: Jaime ha problemi economici?

Un giorno, mentre starà aspettando che Tirso gli serva la colazione, Jaime noterà infatti che un cliente ha appoggiato sul tavolo i soldi per pagare il proprio conto. Approfittando di una momentanea assenza del Noguera, Jaime prenderà dunque il denaro del signore e con lo stesso pagherà la sua colazione (facendo modo che Tirso pensi che l’altro cliente non l’abbia voluto pagare oppure che si sia semplicemente dimenticato).

Un furto in piena regola, di cui però Jaime non sembrerà avere alcun tipo di rimorso, tant’è che farà presente a Tirso che può persino tenere il resto. Il peggio dovrà però ancora venire…