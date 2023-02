Un posto al sole: Luca De Santis torna “single”? Farà il primario? | Anticipazioni

Ci siamo, ancora pochissimi giorni e poi a Un posto al sole, come già ampiamente anticipato, si riaffaccerà il dottor Luca De Santis, interpretato da Luigi Di Fiore e assente da più di vent’anni dalla soap partenopea di Rai 3.

A proposito di questo ritorno, pare esserci tra i fan una certa curiosità sullo stato sentimentale del personaggio, che all’epoca fu legato a quella che era l’intrigante dark lady di Upas: Sonia Campo (Paola Rinaldi). Si parlerà ancora di Sonia? Al momento, a noi risulta che Luca tornerà in scena “single” e questo significa che evidentemente – attraverso i dialoghi – ci verranno date spiegazioni a riguardo. Per il futuro, staremo a vedere.

Spoiler Un posto al sole: Luca De Santis potrebbe essere il nuovo primario

Detto questo, l’altro quesito degli aficionados è: De Santis rientra in scena per sostituire Ornella (Marina Giulia Cavalli) come primario ospedaliero? Iniziamo col dire che l’arrivo di Luca riporterà alla mente di Giulia (Marina Tagliaferri) i ricordi del passato (tra i due ci fu una storia…), ma – a parte ciò – Luca effettivamente dirà a Michele Saviani (Alberto Rossi) che potrebbe ottenere l’ambìto incarico professionale.

Di fronte a tale prospettiva, però, il “nuovo” dottore di Un posto al sole avrà dei dubbi sul da farsi e le anticipazioni ci dicono che a dissipare alcune delle sue remore potrebbe essere “un incontro imprevisto”. Con chi?

Già sappiamo, comunque, che questa rentrée avrà temporaneamente vita breve: subito dopo le puntate che stiamo per vedere, Luigi Di Fiore si è recato in Grecia per girare una fiction. Terminato l'impegno, l'attore e il suo mai dimenticato personaggio rientreranno ancora in scena e stavolta in modo più stabile.