Uomini e donne: Federico fa tornare Carola ma…

Impossibile perdersi i prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, che promettono di regalare ai telespettatori diversi colpi di scena per quanto riguarda il trono di Federico Nicotera. Il giovane romano infatti, come anticipatovi nei nostri precedenti post, ha deciso di andare a riprendere Carola Carpanelli, la quale nelle ultime puntate del dating show di Canale 5 aveva deciso di lasciare la trasmissione e di troncare definitivamente la storia con il Nicotera.

La scelta di Carola è stata presa decisamente male da Federico, che infatti ha voluto fortemente il ritorno della pretendente lombarda; quest’ultima, una volta in studio, si è vista attaccata su tutti i fronti sia dal pubblico che dagli opinionisti.

Una situazione difficile da gestire per Carola, che dal canto suo ha accusato il tronista di averla fatta tornare solamente per non essere costretto a concludere prima del previsto il suo percorso. A queste affermazioni, l’intero studio ha replicato tacciando la bionda corteggiatrice di essere soltanto alla ricerca di notorietà per poter cominciare una carriera in televisione.

In tutto questo marasma, occhio alla reazione di Alice Barisciani, l’altra pretendente che non solo si è vista negare da parte di Federico la canonica esterna settimanale ma è stata anche costretta suo malgrado ad assistere alla “dichiarazione d’amore” del tronista verso la Carpanelli, cosa che ha costretto Alice ad allontanarsi momentaneamente a causa di un forte attacco d’ansia.

Non aspettatevi però nessun eclatante da parte del tronista, che prima di recuperare la giovane senese dal dietro le quinte ha preferito invitare a ballare Carola. Come andrà a finire? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45.