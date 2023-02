Uomini e donne: Lavinia, con uno dei due Alessio ci sarà un bacio…

Prossimamente a Uomini e Donne il trono classico continuerà a monopolizzare le dinamiche della fortunata trasmissione di Maria De Filippi. Come vedremo, la tronista Lavinia Mauro deciderà di portare in esterna entrambi i suoi pretendenti, in modo da avere un quadro più delineato in vista della scelta.

La giovane italo-spagnola uscirà in primis con Alessio Corvino, al quale farà una piacevole sorpresa portandolo a cena in un elegante posto della Capitale. Ad Alessio, Lavinia racconterà alcuni drammatici dettagli della sua precedente relazione, particolari molto intimi che la donna deciderà di confidare al casertano a telecamere spente.

Tornata in camerino dopo l’uscita, la Mauro troverà ad attenderla un toccante videomessaggio di Alessio Campoli che si dirà felice di corteggiarla e desideroso di maggiori attenzioni da parte sua. Nell’esterna con il ventisettenne, più che per le parole ci sarà spazio per un inaspettato bacio che in studio farà indispettire, e molto, Alessio Corvino, con il quale la donna deciderà di ballare per placare la sua rabbia.

Neanche a dirlo, questa decisione non farà affatto piacere al Campoli che, intercettato dalle telecamere, apparirà abbastanza seccato dalla decisione di Lavinia. Questo e altro nelle puntate future di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.