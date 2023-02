Uomini e donne: Lavinia Mauro, esterna in spiaggia (e bacio) con Alessio Corvino

È imminente: a Uomini e Donne le attenzioni saranno tutte puntate su Lavinia Mauro, che – come abbiamo visto negli ultimissimi appuntamenti – ha trascorso un’intera giornata insieme ad Alessio Campoli. Ora è invece il turno di Alessio Corvino, con il quale la tronista ha passato un’esterna in spiaggia, entrambi sdraiati su un lettino, dove tra l’altro lui le ha consegnato con estremo ritardo il regalo che le aveva fatto per Natale.

Dopo aver ballato e parlato dei loro sentimenti, i due si sono scambiati anche un bacio, come già successo nell’uscita tra la Mauro e Alessio Campoli.

Spazio anche al percorso di Federico Nicotera, il quale, dopo aver assistito impassibile al polemico addio alla trasmissione di Carola Carpanelli, comunicherà al pubblico e agli opinionisti la sua volontà di riportare nel programma la pretendente lombarda. Ci riuscirà?

Infine, la nuova tronista Nicole Santinelli continuerà ad ambientarsi nel dating show di Mediaset, dove ha già conosciuto Andrea, un giovane di ventotto anni per il quale sembra aver perso la testa. Questo e altro a Uomini e Donne, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 14.45.