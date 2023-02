Uomini e donne: Lavinia non ha le idee chiare, la scelta non è vicina… | Anticipazioni

A Uomini e donne, scelta vicina per Lavinia Mauro? Tutt’altro. La giovane tronista italospagnola, presente nel programma dallo scorso settembre, nelle ultime registrazioni del dating show di Maria De Filippi ha dichiarato di essere ancora in alto mare e di non avere per niente le idee chiare su chi andrà la sua preferenza tra Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Come vedremo prossimamente, la Mauro deciderà di fare soltanto un’esterna con Alessio Campoli, che però non andrà nel verso giusto. La tronista apparirà infatti nervosa e irritata a causa di Alessio Corvino, il quale verrà accusato dalla donna di non averle fatto alcun presente per San Valentino.

Come reagirà il corteggiatore casertano? A quanto pare, non prenderà affatto bene le critiche di Lavinia, dichiarando di non averle fatto nessun regalo perché semplicemente non è ancora il suo fidanzato ufficiale. Siete d’accordo con il Corvino?