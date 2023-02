Uomini e donne: Riccardo e Alessandro, confronto al vetriolo! | Anticipazioni

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne le luci dei riflettori saranno puntate su Riccardo Guarnieri e sulla coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che da qualche mese hanno iniziato una relazione fuori dalla trasmissione.

Tornati in studio per un confronto, chiesto dalla Platano dopo le dichiarazioni al vetriolo di Riccardo rilasciate alla stampa, l’atmosfera tra i tre si farà immediatamente incandescente dal momento che il cavaliere tarantino, accomodatosi nel parterre con in mano una busta di popcorn, verrà avvicinato dal Vicinanza che non solo gli offrirà un pacchetto di fazzoletti in modo da “asciugarsi le sue lacrime” ma lo accuserà di essere uno spiantato (data la sua condizione di uomo di 45 anni che vive ancora con i genitori).

Una provocazione bella e buona che manderà su tutte le furie Riccardo e ci sarà una pericolosa escalation verbale che solo grazie al provvidenziale intervento del tronista Federico Nicotera non degenererà in qualcosa di peggio. Un litigio come non si vedeva da tempo nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, la quale, placatasi in seguito la situazione, chiederà a tutti di riaccomodarsi per continuare il confronto.

Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.