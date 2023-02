Uomini e donne, trono classico: Federico Nicotera ancora indeciso

A breve a Uomini e Donne il tronista Federico Nicotera sarà protagonista di due esterne che potrebbero segnare in un modo o nell’altro il destino del suo percorso nel talk show dei sentimenti di Mediaset. Deciso a uscire con entrambe le sue corteggiatrici per poterle conoscere meglio, il Nicotera riceverà una piacevole sorpresa da Alice, che gli dedicherà un video speciale e con la quale scatterà anche un tenero bacio.

Di tutt’altra risma la giornata trascorsa insieme a Carola Carpanelli, la quale porterà il giovane in un incantevole luogo di montagna ricoperto di neve. Tra giochi e confidenze, anche tra Carola e Federico nascerà l’occasione per scambiarsi un bacio, a conclusione di un’intensa esterna passata in simbiosi.

In studio, a sorpresa, il tronista comunicherà a Maria De Filippi la volontà di ballare con Alice, scatenando al tempo stesso la rabbia della Carpanelli, che, con un linguaggio abbastanza colorito, lascerà intendere di essere rimasta molto delusa dalla decisione del Nicotera.

In ogni caso, Federico si dirà molto soddisfatto delle uscite fatte con le sue pretendenti, benché si senta ancora molto indeciso e confuso su quale sarà la sua scelta finale. Per questo motivo, il percorso del giovane romano a Uomini e Donne è ancora ben lungi dal dirsi concluso.