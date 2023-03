Amici, anticipazioni puntata di domenica 12 marzo 2023

Ultimo appuntamento con il pomeridiano di Amici. Il talent, condotto da Maria De Filippi, nel corso della puntata del 12 marzo concluderà la sua prima fase, dandoci poi appuntamento a sabato 18 marzo, in prime time, con la fase serale. Andiamo però a scoprire cosa vedremo oggi su Canale 5.

Si inizierà con le esibizioni di tutti i ragazzi, anche quelli ammessi in una prima istanza nella fase serale, in quanto dovranno confermare la loro presenza. Verranno quindi raggruppati in turni, nei quali appunto i ragazzi si esibiranno. Nel primo turno protagonisti saranno Isobel, Maddalena, Federica ed Angelina. Queste quattro allieve vedranno la riconferma al serale; stessa cosa succederà ai componenti del secondo turno, ovvero Mattia, Aaron e Wax.

Si passerà poi al terzo turno, formato da Piccolo G, Ramon e Alessio, i quali dopo essersi esibiti vedranno confermarsi la loro presenza al serale. Infine toccherà a Gianmarco, Cricca, Ndg e Samu: anche questi ultimi allievi saranno protagonisti del serale.

Vedremo quindi due eliminazioni, ovvero quella della ballerina Benedetta e del cantante Niveo. Ma se per quest’ultimo le porte del serale saranno definitivamente chiuse, per Benedetta vedremo una sorta di sorpresa: la ragazza, infatti, potrà continuare la sua partecipazione all’interno del talent, ma come ballerina professionista, non più come allieva.

Ospite di puntata la cantante Francesca Michielin. Questo e molto altro è ciò che vedremo oggi, a partire dalle 14.00, sulla rete ammiraglia Mediaset.