Amici, anticipazioni serale del 18 marzo 2023

Ci siamo, questa sera andrà in onda la prima puntata del Serale di Amici. Il talent, presentato da Maria De Filippi, è giunto nella sua fase più importante che, di settimana in settimana, ci porterà a conoscere il nome dei vincitori dei due circuiti, ballo e canto. A giudicare le singole esibizioni ci sarà una giuria, completamente nuova, composta dal cantante Michele Bravi, dal ballerino Giuseppe Gioffrè e dal paroliere Cristiano Malgioglio.

Come sempre, gli allievi di canto e di ballo, verranno suddivisi in tre squadre. La prima capitanata da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, poi quella composta da Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, e infine la terza squadra con protagonisti Arisa e Raimondo Todaro.

Veniamo quindi alle anticipazioni di ciò che vedremo. Si inizierà dal sorteggio della prima squadra, che infatti risulterà essere quella composta da Zerbi e Celentano, i quali decideranno di sfidare quella della Cuccarini e di Lo. A vincere sarà la prima squadra e infatti ad essere eliminata sarà la ballerina Megan.

La seconda manche vedrà protagonisti Zerbi-Celentano, stavolta contro Arisa-Todaro. Al ballottaggio per la seconda eliminazione andrà la cantante Federica. Nella terza e ultima manche si sfideranno gli stessi della prima, e al ballottaggio andrà il cantante NDG. Solo al termine della messa in onda, come è successo anche nella scorsa edizione, sapremo chi dovrà abbandonare la scuola tra Federica e Ndg.

Ospiti della puntata il duo comico Pio e Amedeo. Questo dunque e molto altro è ciò che vedremo stasera, alle 21.10 circa, su Canale 5.