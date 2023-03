Amici: cosa succede nella puntata del 5 marzo 2023

Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, e di conseguenza – per motivi ovvi – la non messa in onda della puntata di Amici di domenica 26 febbraio, il talent è pronto a tornare in onda oggi pomeriggio. Scopriamo insieme cosa ci riserva la puntata che vedremo tra poco.

Si partirà come di consuetudine dalla classifica di gradimento di canto e di ballo. Per il ballo la commissione sarà composta dalla coreografa ed ex insegnate Veronica Peparini, dalla ballerina latinista Samanta Togni e da Virna Toppi; dal fronte canto vedremo l’artista Giorgia, la quale in un secondo momento si esibirà con il brano che l’ha vista protagonista nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Dopo aver visto tutti gli allievi, saranno ben cinque ad accedere al serale: stiamo parlando di Samu, Mattia, Wax, Alessio e Federica. Sorte purtroppo diversa toccherà agli allievi Mezkal e Paky, i quali verranno eliminati. Mezkal però, se inizialmente sarà appunto eliminato, in un secondo momento riceverà una buona notizia: Rudy Zerbi chiederà alla conduttrice se l’allievo possa essere protagonista della prossima edizione di Amici, e la presentatrice dirà che se dovesse superare nuovamente i casting, diventerà ancora concorrente ufficiale.

Questo e molto altro dunque è ciò che vedremo oggi pomeriggio, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset e sempre con la conduzione di Maria De Filippi. Seguici su Instagram.