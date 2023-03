Beautiful, Brooke a Taylor: “Diventiamo amiche?” | Trama 10 marzo 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 10 marzo 2023

Brooke (Katherine Kelly Lang) e Taylor (Krista Allen) si ritrovano faccia a faccia quando la Logan decide di incontrare di persona la psichiatra. Tra le due c'è la solita aria di tensione, ma Brooke dichiara di voler essere amica di Taylor. Intanto Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non nasconde a Ridge (Thorsten Kaye) di non approvare il modo in cui Brooke lo tratta e gli chiede se pensa mai a come sarebbe stata la sua vita con Taylor.