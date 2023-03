Beautiful: Taylor, suggerimento sorprendente | Trama 13 marzo 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 13 marzo 2023

Deacon (Sean Kanan) continua a vedere segretamente Sheila (Kimberlin Brown), la quale è scoraggiata perché è certa che non potrà vedere Finn (Tanner Novlan) e Hayes neanche per le feste natalizie. Taylor (Krista Allen) sorprende Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) quando suggerisce di accontentare Sheila e concederle di vedere Finn: devono considerare i complessi sentimenti contrastanti che Finn nutre per la madre biologica; inoltre, tenere Sheila sotto controllo da vicino potrebbe essere l'idea più giusta.