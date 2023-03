Beautiful, Brooke a Ridge: “Ho ceduto all’alcol ma non me ne sono accorta” | Trama 24 marzo 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 24 marzo 2023

Brooke (Katherine Kelly Lang) spiega ad un comprensivo Ridge (Thorsten Kaye) di come, senza accorgersene o capire il perché, abbia ceduto all'alcol. Taylor (Krista Allen) avvisa Sheila (Kimberlin Brown) di non creare problemi a nessuno, neanche a Brooke. Dopo aver avvertito una certa preoccupazione per Brooke da parte di Hope (Annika Noelle), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) condivide con Taylor il sospetto che alla matrigna sia successo qualcosa.