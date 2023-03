Beautiful: Brooke fa una “parziale” ammissione… | Trama 25 marzo 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 25 marzo 2023

Pur sostenendo di non desiderare che a Brooke capiti qualcosa di grave, Taylor e Steffy sono preoccupate che eventuali nuovi drammi della Logan si ripercuotano ancora su Ridge. Hope e Ridge mostrano supporto a Brooke per la sua ricaduta e lo stilista accompagna la moglie ad un incontro degli alcolisti anonimi. Data la presenza di Ridge, Brooke fa solo una confessione parziale, dichiarando di essere stata sola quando ha bevuto. Intanto Bill, per il disappunto di Hope, è convinto che inevitabilmente Deacon creerà problemi a nuora e figlio e li assicura che lui ci sarà per loro.

Hope rivela a Liam della ricaduta che Brooke ha avuto la sera dell'ultimo dell'anno: la ragazza si sente in colpa ipotizzando che la sua insistenza riguardo Deacon nonché la presenza di Taylor possano aver provocato a Brooke troppo stress, spingendola a cedere all'alcol. Paris è sorpresa e felice quando sua madre, la dottoressa Grace Buckingham, si presenza alla Forrester Creations per farle una visita di persona. Grace ha lasciato il suo lavoro in ospedale e ha ricevuto delle offerte che potrebbero permetterle di trasferirsi a Los Angeles.