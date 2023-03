Beautiful: Steffy spinge Taylor verso Ridge | Trama 28 marzo 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 28 marzo 2023

Irata per le neanche troppo velate accuse di Hope (Annika Noelle) a Taylor (Krista Allen), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) insiste con la madre che il matrimonio con Brooke (Katherine Kelly Lang) non può che portare sofferenza a Ridge (Thorsten Kaye). Steffy spinge chiaramente Taylor verso il padre. Grace non appare molto calorosa nei confronti di Carter, reo di aver fatto soffrire Zoe. Tuttavia Paris non sembra accorgersene. Grace (Cassandra Creech) si scusa con Ridge per il ruolo dell'ex marito nello scambio di culle di Beth.