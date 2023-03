Beautiful: Ridge, “Non sopporto Deacon!” | Trama 7 marzo 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 7 marzo 2023

Thomas e Steffy parlano dell’amore che Taylor ancora prova per Ridge: i due non tollerano più di vedere il padre invischiato in drammi con Brooke. Ridge confida a Taylor le proprie difficoltà nell’accettare che Deacon si stia facendo strada nelle vite di Brooke e Hope. Brooke informa Deacon e Hope della presenza di Taylor in città: Hope si chiede se la psichiatra voglia approfittare delle tensioni nel matrimonio di Ridge e Brooke. Seguici su Instagram.