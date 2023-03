Beautiful: Brooke e il bacio di troppo | Trama 19 marzo 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 19 marzo 2023

Grazie al preavviso di Carter, Paris ha potuto anticipare la proposta di Zende, mettendo in chiaro di vederli ancora troppo giovani per impegni importanti. Il ragazzo nasconde la propria delusione ed evita di tirare fuori l’anello. Paris ringrazia Carter per averla tolta da una potenziale posizione scomoda e i due si scambiano un bacio inaspettato. Deacon, calatosi nei panni di amico di bevuta con Brooke, coglie l’occasione per dichiararle ancora i propri sentimenti.

Douglas, sceso di nascosto dal letto, sgattaiola fuori dallo chalet per recuperare un gioco alla villa principale, dove è testimone di un bacio tra nonna e Brooke e quello che, di spalle e a causa del berretto natalizio, gli sembra Babbo Natale. Steffy fa in modo che Taylor e Ridge si scambino gli auguri di fine anno: lei e Thomas sono certi che, quando Brooke mostrerà ancora la propria natura, Ridge saprà di avere un'opzione migliore.