Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, come vi avevamo già anticipato, Brooke Forrester finirà per ubriacarsi grazie all’assaggio, a sua insaputa, di un primo bicchiere di champagne. La moglie di Ridge, convinta di berne una versione analcolica, sarà inconsapevole di uno scambio di bottiglie effettuato da Sheila Carter, decisa a rovinarle la vita.

Le conseguenze del piano saranno ancora più distruttive di quanto Sheila avesse mai potuto immaginare, dato che Deacon Sharpe si unirà alla Logan come compagno di bevuta. L’uomo coglierà l’occasione per esprimerle ancora una volta i suoi sentimenti e il momento porterà ad un bacio. Non accadrà altro tra i due e l’uomo metterà Brooke a letto, addormentandosi al suo fianco.

Beautiful, trame italiane: Douglas vede qualcosa che non doveva vedere

Il bacio, tuttavia, avrà un testimone: Douglas Forrester! Il bambino, sgattaiolato fuori dallo chalet per recuperare un gioco alla villa principale, vedrà nonna Brooke intenta a baciarsi con… Babbo Natale! Deacon, infatti, avrà indosso un tipico berretto natalizio che rimarrà impresso a Douglas, il quale evidentemente si convincerà che Brooke abbia condiviso un momento d’affetto con il leggendario personaggio delle feste.

L’indomani, Brooke sarà sconvolta dal risvegliarsi vicino a Deacon e andrà nel panico quando Ridge rincaserà dal viaggio fuori città, dispiaciuto per non aver mantenuto la promessa di raggiungerla per festeggiare la mezzanotte dell’ultimo dell’anno. Ovviamente la Logan eviterà di parlargli di quanto accaduto con Deacon, consapevole della reazione che potrebbe scatenare nel marito.

Beautiful, spoiler Italia: Brooke confessa la sbornia (ma solo quella!)

Tuttavia Brooke non potrà nascondere a lungo il proprio tormento e arriverà a confessare la parte riguardante la sbornia, rivelando così di aver avuto una ricaduta. Ridge si dimostrerà di supporto, accompagnando la consorte agli incontri degli alcolisti anonimi. Ma a tormentare Brooke non sarà soltanto il bacio con Deacon, ma anche il non riuscire ad individuare la molla che l’ha spinta a bere…

Questo resterà un interrogativo a cui la donna non troverà risposta per diverso tempo, ma, intanto, la storiella di Douglas sul bacio di nonna Brooke con Babbo Natale inizierà ad emergere e qualcuno si renderà conto che… non è frutto dell’immaginazione del bambino! Seguici su Instagram.